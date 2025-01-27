https://ria.ru/20250127/patrushev-1995675072.html
Патрушев обсудил обеспечение судостроения уникальными материалами
Патрушев обсудил обеспечение судостроения уникальными материалами - РИА Новости, 27.01.2025
Патрушев обсудил обеспечение судостроения уникальными материалами
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил Центральный научно-исследовательский институт... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:06:00+03:00
2025-01-27T12:06:00+03:00
2025-01-27T12:29:00+03:00
россия
санкт-петербург
николай патрушев
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курчатовский институт
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" - ведущий отечественный многопрофильный материаловедческий центр. Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и генеральный директор "Прометея" Александр Каштанов познакомили Патрушева с инфраструктурой предприятия, историей научных разработок, производственной и научной деятельностью, в том числе продемонстрировали примеры разработок "Прометея" в области аддитивных технологий и рассказали о планах работ в этой сфере. С руководством Курчатовского института и "Прометея" Патрушев обсудил вопросы материаловедческого обеспечения гражданского и военного судостроения, отметив уникальные конкурентные преимущества России в области материалов. Отдельное внимание было уделено перспективным конструкционным материалам и технологиям их промышленного производства для строительства морских сооружений, работающих в сложных климатических условиях российского арктического шельфа.
https://ria.ru/20250127/patrushev-1995673800.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, николай патрушев, михаил ковальчук, курчатовский институт, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Экономика
Патрушев обсудил обеспечение судостроения уникальными материалами
Патрушев в Петербурге обсудил обеспечение судостроения уникальными материалами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" - ведущий отечественный многопрофильный материаловедческий центр.
Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и генеральный директор "Прометея" Александр Каштанов познакомили Патрушева с инфраструктурой предприятия, историей научных разработок, производственной и научной деятельностью, в том числе продемонстрировали примеры разработок "Прометея" в области аддитивных технологий и рассказали о планах работ в этой сфере.
С руководством Курчатовского института и "Прометея" Патрушев обсудил вопросы материаловедческого обеспечения гражданского и военного судостроения, отметив уникальные конкурентные преимущества России в области материалов. Отдельное внимание было уделено перспективным конструкционным материалам и технологиям их промышленного производства для строительства морских сооружений, работающих в сложных климатических условиях российского арктического шельфа.