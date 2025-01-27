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В Киеве демонтировали памятник российскому лауреату Нобелевской премии - РИА Новости, 27.01.2025
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23:22 27.01.2025
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В Киеве демонтировали памятник российскому лауреату Нобелевской премии
В Киеве демонтировали памятник российскому лауреату Нобелевской премии - РИА Новости, 27.01.2025
В Киеве демонтировали памятник российскому лауреату Нобелевской премии
Памятник российскому и советскому ученому, физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову демонтирован в Киеве, сообщили в департаменте территориального... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:22:00+03:00
2025-01-27T23:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Памятник российскому и советскому ученому, физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову демонтирован в Киеве, сообщили в департаменте территориального контроля Киевской горадминистрации. "В Печерском районе возле Александровской больницы специалисты "Киевблагоустройство" во исполнение поручения департамента территориального контроля города Киева демонтировали памятник Ивану Павлову, российскому физиологу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента территориального контроля Киевской горадминистрации. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, киев, россия, иван павлов, сергей лавров, происшествия
В мире, Украина, Киев, Россия, Иван Павлов, Сергей Лавров, Происшествия
В Киеве демонтировали памятник российскому лауреату Нобелевской премии

В Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу Ивану Павлову

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Памятник российскому и советскому ученому, физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову демонтирован в Киеве, сообщили в департаменте территориального контроля Киевской горадминистрации.
«
"В Печерском районе возле Александровской больницы специалисты "Киевблагоустройство" во исполнение поручения департамента территориального контроля города Киева демонтировали памятник Ивану Павлову, российскому физиологу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента территориального контроля Киевской горадминистрации.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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