https://ria.ru/20250127/palestina-1995795335.html

"Палестинский фронт освобождения" раскритиковал слова Трампа о судьбе Газы

"Палестинский фронт освобождения" раскритиковал слова Трампа о судьбе Газы - РИА Новости, 27.01.2025

"Палестинский фронт освобождения" раскритиковал слова Трампа о судьбе Газы

Организация "Палестинский фронт освобождения" расценивает заявления президента США Дональда Трампа о возможности переселения жителей сектора Газа как попытку... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T21:03:00+03:00

2025-01-27T21:03:00+03:00

2025-01-27T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Организация "Палестинский фронт освобождения" расценивает заявления президента США Дональда Трампа о возможности переселения жителей сектора Газа как попытку "уничтожить палестинское дело" и перечеркнуть борьбу палестинцев за свои права, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Абу Нидаль аль-Ашкар. "Заявления президента Трампа о переселении жителей Газы - это попытка уничтожить палестинское дело после того, как жители Газы продемонстрировали феноменальную стойкость и готовность идти на жертвы", - заявил он. По словам политика, выдворение палестинцев из Газы является одной из целей израильской военной кампании в секторе. "Того, чего Израиль не смог добиться, ведя войну и геноцид (палестинского населения - ред.), лишая людей возможности выжить, блокируя поставки продовольствия, медикаментов и воды, они не смогут добиться с помощью политики", - уверен аль-Ашкар. При этом он полагает, что заявления президента США о возможности переселения палестинцев из анклава - "лишь начало", впоследствии подобная угроза нависнет и над жителями Западного берега. Ранее Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Американский телеканал NBC News сообщал со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на эти сообщения в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно. Основные палестинские политические движения, в том числе ФАТХ и ХАМАС, осудили предложение Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа.

https://ria.ru/20250119/hamas-1994495980.html

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

https://ria.ru/20250126/izrail-1995548239.html

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