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Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа - РИА Новости, 27.01.2025
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09:31 27.01.2025 (обновлено: 10:25 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/palestina-1995634874.html
Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа - РИА Новости, 27.01.2025
Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил чиновник МВД анклава, слова... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:31:00+03:00
2025-01-27T10:25:00+03:00
в мире
израиль
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хамас
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил чиновник МВД анклава, слова которого приводит агентство Франс Пресс."Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера", — сказал он. Минувшей ночью официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что власти Израиля с утра разрешат палестинцам начать передвижение с юга на север сектора Газа взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за с 7 октября 2023 года унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках договоренностей на прошлой неделе ХАМАС освободило вторую группу заложников — трех девушек-военнослужащих. В обмен на это израильские власти отпустили из тюрем 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм.
https://ria.ru/20250127/izrail-1995609376.html
https://ria.ru/20250127/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после прекращения огня

© Getty Images / NurPhoto/Majdi FathiПалестинцы возвращаются в свои дома на севере сектора Газа
Палестинцы возвращаются в свои дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
Палестинцы возвращаются в свои дома на севере сектора Газа
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил чиновник МВД анклава, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
"Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера", — сказал он.
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
ХАМАС должен освободить еще трех заложников 30 января
Вчера, 02:07
Минувшей ночью официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что власти Израиля с утра разрешат палестинцам начать передвижение с юга на север сектора Газа взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за с 7 октября 2023 года унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках договоренностей на прошлой неделе ХАМАС освободило вторую группу заложников — трех девушек-военнослужащих. В обмен на это израильские власти отпустили из тюрем 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм.
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