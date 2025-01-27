https://ria.ru/20250127/palestina-1995634874.html

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа - РИА Новости, 27.01.2025

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил чиновник МВД анклава, слова... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:31:00+03:00

2025-01-27T09:31:00+03:00

2025-01-27T10:25:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил чиновник МВД анклава, слова которого приводит агентство Франс Пресс."Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера", — сказал он. Минувшей ночью официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что власти Израиля с утра разрешат палестинцам начать передвижение с юга на север сектора Газа взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за с 7 октября 2023 года унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках договоренностей на прошлой неделе ХАМАС освободило вторую группу заложников — трех девушек-военнослужащих. В обмен на это израильские власти отпустили из тюрем 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм.

https://ria.ru/20250127/izrail-1995609376.html

https://ria.ru/20250127/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году