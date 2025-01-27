В Палестине заявили, что жители Газы никогда не покинут свою землю
Палестинское руководство отвергло планы о вытеснении жителей сектора Газа
© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Палестинское руководство решительно отвергло и осудило любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинцев из сектора Газа, заявив, что палестинцы никогда не покинут свою землю, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на заявление властей.
Ранее американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией президента США Дональда Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.
"Администрация президента Палестины решительно отвергла и осудила любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинцев из сектора Газа, что является вопиющим нарушением "красных линий", относительно чего мы постоянно предупреждали.... Мы подчеркиваем, что палестинский народ никогда не покинет свою землю или свои святые места, и мы не допустим повторения катастроф (Накба) 1948 и 1967 годов. Наш народ останется стойким и не покинет свою родину", - отмечается в заявлении.
Руководство Палестины призвало Трампа продолжить усилия по поддержанию и укреплению режима прекращения огня, обеспечить полный вывод израильских оккупационных сил, восстановить обязанности палестинской администрации в секторе Газа и продвигать мирные усилия к созданию независимого палестинского государства.
"Государство Палестина подтверждает свою готовность полностью взять на себя свои обязанности в секторе Газа и продолжить усилия по достижению справедливого и прочного мира на основе решения о двух государствах в соответствии с международным правом и Арабской мирной инициативой", — добавили в руководстве Палестины.