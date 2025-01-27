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Посол Индии выразил уверенность в развитии российско-индийских отношений
Посол Индии выразил уверенность в развитии российско-индийских отношений - РИА Новости, 27.01.2025
Посол Индии выразил уверенность в развитии российско-индийских отношений
Отношения Индии и России постоянно развиваются, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:04:00+03:00
2025-01-27T11:04:00+03:00
2025-01-27T11:04:00+03:00
россия
индия
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай (клуб)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отношения Индии и России постоянно развиваются, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар. "Наши отношения постоянно развиваются, расширяются, выдержали проверку временем. Мы должны работать сообща для того, чтобы привнести новое измерение в эти отношения", - сказал посол на открытии российско-индийской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". "Такие важные страны как Россия и Индия, которые заинтересованы в мире и глобальной стабильности и формировании многостороннего порядка, многополярного мира, должны обсуждать вещи, которые представляют двусторонний интерес, как и региональный и международный", - добавил он.
https://ria.ru/20250126/udobreniya-1995513858.html
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россия, индия, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб)
Россия, Индия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Валдай (клуб)
Посол Индии выразил уверенность в развитии российско-индийских отношений
Посол Кумар: отношения Индии и России постоянно развиваются и расширяются