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Додон напомнил властям Молдавии, кто освободил узников Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:58 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995697663.html
Додон напомнил властям Молдавии, кто освободил узников Освенцима
Додон напомнил властям Молдавии, кто освободил узников Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025
Додон напомнил властям Молдавии, кто освободил узников Освенцима
Руководство Молдавии должно помнить, что 80 лет назад пленников концлагеря Освенцим освободила Красная армия, в составе которой были и молдаване, заявил в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:58:00+03:00
2025-01-27T13:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
освенцим
польша
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Руководство Молдавии должно помнить, что 80 лет назад пленников концлагеря Освенцим освободила Красная армия, в составе которой были и молдаване, заявил в понедельник на митинге, посвященном памяти жертв Холокоста экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В понедельник исполняется 80 лет со дня освобождения Красной Армией одного из самых страшных мест массового уничтожения людей – комплекса нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, функционировавшего в 1940-1945 годах в Верхней Силезии возле старинного польского города Освенцим, переименованного после завоевания Польши в 1939 году в Аушвиц. "Сегодня исполняется 80 лет со дня освобождения нацистского концентрационного лагеря и лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау. Только в этом лагере было убито более миллиона человек, большинство из которых были евреи. Тем, кто отрицает или намеренно искажает историю, хотелось бы напомнить, что 80 лет назад Освенцим, один из самых страшных символов Холокоста, освободила Красная армия, в составе которой были и молдаване. Это следует знать и Майе Санду, которая сегодня участвует в Польше в памятных мероприятиях по случаю годовщины. Произносить скорбные речи о безвинно погибших узниках от рук нацистов, когда на заседаниях ООН представитель Молдавии голосует против резолюций по борьбе с героизацией нацизма — верх цинизма", - сказал Додон. Политик подчеркнул, что Партия социалистов Молдавии всегда выступала за сохранение исторической памяти, за равные права всех граждан нашей страны, независимо от языка, национальности, вероисповедания. "Мы будем и впредь отстаивать эти ценности. Никто не забыт! Ничто не забыто!" - подытожил экс-президент. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
https://ria.ru/20250127/katastrofa-1995374201.html
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в мире, молдавия, освенцим, польша, игорь додон, майя санду, оон, вторая мировая война (1939-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Освенцим, Польша, Игорь Додон, Майя Санду, ООН, Вторая мировая война (1939-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Додон напомнил властям Молдавии, кто освободил узников Освенцима

Додон: власти Молдавии должны помнить, что Освенцим освободила Красная армия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Руководство Молдавии должно помнить, что 80 лет назад пленников концлагеря Освенцим освободила Красная армия, в составе которой были и молдаване, заявил в понедельник на митинге, посвященном памяти жертв Холокоста экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
В понедельник исполняется 80 лет со дня освобождения Красной Армией одного из самых страшных мест массового уничтожения людей – комплекса нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, функционировавшего в 1940-1945 годах в Верхней Силезии возле старинного польского города Освенцим, переименованного после завоевания Польши в 1939 году в Аушвиц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
"Сегодня исполняется 80 лет со дня освобождения нацистского концентрационного лагеря и лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау. Только в этом лагере было убито более миллиона человек, большинство из которых были евреи. Тем, кто отрицает или намеренно искажает историю, хотелось бы напомнить, что 80 лет назад Освенцим, один из самых страшных символов Холокоста, освободила Красная армия, в составе которой были и молдаване. Это следует знать и Майе Санду, которая сегодня участвует в Польше в памятных мероприятиях по случаю годовщины. Произносить скорбные речи о безвинно погибших узниках от рук нацистов, когда на заседаниях ООН представитель Молдавии голосует против резолюций по борьбе с героизацией нацизма — верх цинизма", - сказал Додон.
Политик подчеркнул, что Партия социалистов Молдавии всегда выступала за сохранение исторической памяти, за равные права всех граждан нашей страны, независимо от языка, национальности, вероисповедания.
"Мы будем и впредь отстаивать эти ценности. Никто не забыт! Ничто не забыто!" - подытожил экс-президент.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Катастрофа XX века". Как работала нацистская фабрика смерти
Вчера, 08:00
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Вчера, 08:00
Инфографика
Крупнейшие в Европе и СССР нацистские концлагеряПосмотреть
 
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