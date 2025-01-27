https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html

Историк рассказал, в чем была особенность возмездия палачам из Освенцима

Историк рассказал, в чем была особенность возмездия палачам из Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025

Историк рассказал, в чем была особенность возмездия палачам из Освенцима

Возмездие, в свое время настигшее создателей и сотрудников лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), - редкий случай, когда практически все основные преступники РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:33:00+03:00

2025-01-27T04:33:00+03:00

2025-01-27T04:33:00+03:00

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александр печерский

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возмездие, в свое время настигшее создателей и сотрудников лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), - редкий случай, когда практически все основные преступники из лагерной администрации понесли суровое наказание за содеянное зло против человечества, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, историк спецслужб Олег Матвеев. В понедельник исполняется 80 лет со дня освобождения Красной Армией одного из самых страшных мест массового уничтожения людей – комплекса нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, функционировавшего в 1940-1945 годах в Верхней Силезии возле старинного польского города Освенцим, переименованного после завоевания Польши в 1939 году в Аушвиц. Свершившаяся кара "В этот день мы не только склоняем головы перед памятью погибших сотен тысяч узников, но и говорим о свершившемся заслуженном возмездии над теми, кто создавал лагерь, обеспечивал его жизнедеятельность, охранял, истязал и убивал заключенных. Применительно к Освенциму – это тот редкий случай, когда практически все основные преступники из лагерной администрации понесли суровое наказание за содеянное зло против человечества", - сказал Матвеев. "Первыми, буквально по горячим следам, начали поиск нацистских преступников из лагеря советские органы госбезопасности в лице Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР. Чуть позже к этой работе подключились сотрудники Оперсекторов НКВД СССР на территории Германии. Параллельно, в соответствии с имеющейся межгосударственной договоренностью, розыскную работу начали спецслужбы союзников и, надо сказать, весьма преуспели в этом, поскольку основная масса преступников успела уйти на Запад", - добавил эксперт. Так, главного злодея лагерного комплекса Аушвиц-Биркенау, его непосредственного создателя и коменданта с мая 1940 по ноябрь 1943 года Рудольфа Хёсса, скрывавшегося после войны под чужим именем, в марте 1946 года обнаружила британская военная полиция в Шлезвиг-Гольштейне. После выступления в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, преступник был передан Польше, где его приговорили к смертной казни через повешение. "По иронии судьбы, виселица, на которой был повешен Хёсс, была установлена, так сказать, по месту совершения преступления, рядом с крематорием лагеря Аушвиц I", - отметил Матвеев. "А самый первый акт возмездия над сотрудниками Освенцима состоялся еще в сентябре-ноябре 1945 года и стал известен как Бельзенский процесс. Его провели оккупационные силы союзников (британцы) против 45 военнослужащих отрядов СС "Мертвая голова", а также бывших заключённых, состоявших в т.н. внутрилагерной вспомогательной полиции "капо", работавших в различных концентрационных лагерях и, в частности, в Освенциме и Берген-Бельзене", - рассказал историк. Среди приговоренных на этом процессе к смертной казни оказалось 7 человек из Освенцима, в том числе комендант лагеря Биркенау, непосредственный участник массового уничтожения венгерских евреев Йозеф Крамер, а также начальник лагерной охраны всего лагерного комплекса Аушвиц-Биркенау Франц Хёсслер. Американскими военными был задержан один из главных садистов Освенцима, 30-летний Отто Молль, возглавлявший службу занятости заключенных и отвечавший за функционирование печей кремации лагеря Аушвиц II (Биркенау). Он предстал перед военным судом за компанию с сотрудниками концлагеря Дахау и был приговорён к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение в мае 1946 года в тюрьме баварского города Ландсберг. "После восстановления государственности Польши в городе Кракове в конце 1947 года завершился так называемый Первый Освенцимский процесс, по результатам которого Верховный национальный трибунал Польши вынес приговор 40 военным преступникам нацистской Германии, служившим в концентрационном лагере Освенцим. Согласно вердикту трибунала, 22 человека получили смертный приговор (двум подсудимым смертный приговор заменили на пожизненное заключение), остальные получили сроки от 3 лет до пожизненного заключения, и один человек был оправдан", - отметил Матвеев. Среди знаковых фигур лагеря, оказавшихся в этот раз на скамье подсудимых: комендант всего лагерного комплекса Аушвиц-Биркенау с ноября 1943 по май 1944 года Артур Либехеншель (повешен), задержанный союзниками на территории Австрии; шуцхафтлагерфюрер лагеря (надзор за заключенными) Ганс Аумайер (повешен), задержанный британцами в Норвегии; начальник "политического отдела" (лагерного гестапо) Максимилиан Грабнер, задержанный советской контрразведкой в Австрии; начальник административного отдела Карл Мёкель (повешен), задержанный союзниками в Италии; Мария Мандель (повешена), начальница женского отделения лагеря, ответственная за смерть около 500 тысяч женщин-заключённых, арестованная американцами в Австрии; Эрих Мюнсфельд (повешен), один из главный палачей и садистов, командир зондеркоманды, арестованный американской военной полицией. Смертные приговоры были приведены в исполнение 24 января 1948 года. "Третий (и последний) комендант лагерного комплекса Аушвиц-Биркенау с мая 1944 по январь 1945 года Отто Бер скрывался от преследования под чужим именем конца 1960 года. Полицией ФРГ он был установлен на жительстве в поместье Бисмарков Заксенвальде, где он работал на лесопилке, и арестован. Бер находился в следственном изоляторе более двух с половиной лет, где и скончался от сердечного приступа в возрасте 52 года до начала основного судебного процесса по его делу", - добавил историк. Фридрих Хартьенштайн, комендант 2-го лагерного комплекса Биркенау, был арестован британцами, приговорен к пожизненному заключению, и передан для дальнейшего следствия французам. Военным трибуналом приговорен к смертной казни, но в июле 1954 года умер от сердечного приступа в парижской тюрьме до приведения приговора в исполнение. Франц Хофман, бывший начальник цыганского лагеря, а также шуцхафтлагерфюрер основного лагеря (надзор за заключенными), под чужим именем скрывался до 1959 года. Арестован полицией ФРГ. За свои преступления в концлагерях Дахау и Освенцим дважды в 1961 и 1965 годах приговорен к пожизненному заключению. Умер в тюрьме в 1973 году в возрасте 67 лет. Генрих Шварц, комендант концлагеря Аушвиц III, французским военным трибуналом за совершенные преступления был приговорён к смертной казни. 20 марта 1947 года приговор был приведён в исполнение. Иоганн Шварцхубер, шуцхафтлагерфюрер в мужском лагере Аушвиц-Биркенау и Равенсбрюк, арестован британскими войсками и приговорён к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в исполнение 3 мая 1947 года в тюрьме Хамельна. "Наконец, одна из самых одиозных фигур, так называемый "Доктор смерть", Йозеф Менгеле, главный врач лагеря Аушвиц-Биркенау, псевдоучёный-медик, проводивший чудовищные медицинские опыты на узниках концлагеря, жертвами которых стали десятки тысяч человек, после войны бежал в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Проживал сначала в Аргентине, затем в Бразилии. Считался наиболее разыскиваемым нацистским преступником", - сказал Матвеев. "И поскольку возмездие долгие годы постоянно ходило рядом, но так и не дотянулось до Менгеле, в его судьбу вмешалось само проведение. Врач-изувер утонул во время купания в океане в результате внезапного инсульта 7 февраля 1979 года в возрасте 67 лет", - отметил собеседник агентства. В 1960-х годах в ФРГ начались расследования в отношении бывших сотрудников Освенцима, проживающих на ее территории. В декабре 1963 года во Франкфурте-на-Майне стартовал судебный процесс в отношении 22 обвиняемых, который длился почти два года. В результате 17 из 22 подсудимых были признаны виновными, а пятеро – действовавшими под принуждением и освобождены из-под стражи. Бывшие начальник блока Стефан Барецки, надзиратель Эмиль Беднарек, надзиратель Вильгельм Богер, начальник охраны Франц Хофманн, унтер-офицер Освальд Кадук и санитар Йозеф Клер приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили тюремные сроки от 3 до 14 лет. Работа советской контрразведки Поскольку к моменту освобождения лагерного комплекса Аушвиц-Биркенау органы его управления и все трудоспособные узники были эвакуированы вглубь территории Германии и рассредоточены по другим лагерям, в сети советских контрразведчиков попали не столь значимые фигуры администрации лагеря, отметил Матвеев. "Но, тем не менее, благодаря грамотной розыскной работе к уголовной ответственности были привлечены: инженеры-проектировщики газовых камер и крематориев, ряд офицеров СС из числа надзирателей и охранников, в том числе группа женщин (расстреляны), а также немецкий врач-гинеколог Карл Клауберг, проводивший бесчеловечные медицинские эксперименты над женщинами, разрабатывая различные методы стерилизации. Благодаря отмене в Советском Союзе смертной казни, в 1948 году ему был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на двадцать три года", - добавил историк. Спустя семь лет по условию договора между СССР и ФРГ врача-преступника возвратили в Германию. Но после протестов со стороны выживших узников концлагерей Клауберг был вновь арестован уже у себя на родине и умер в тюрьме города Киля в августе 1957 года в возрасте 58 лет. "Среди преступников Освенцима, задержанных советской контрразведкой, следственные дела на которых хранятся в Центральном архиве ФСБ России, вызывают интерес два поляка из числа т.н. "привилегированных узников" лагеря, состоявших во внутрилагерной вспомогательной полиции "капо", - сказал Матвеев. Так, заключенный местный житель Альфред Скшипек, входивший ранее в подпольную польскую патриотическую организацию, был арестован и помещен в Освенцим. "Здесь своим примерным поведением, лояльностью, а может быть и доносительством, он завоевал доверие администрации. Став старшим блока, он наказывал провинившихся, избивал узников резиновой дубинкой, принимал участие в отборе на уничтожение слабых и больных", - добавил историк. "Невероятно, но это факт - Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано Верховным судом в конце 2021 года) включило нереабилитированного нацистского пособника, соучастника Холокоста Альфреда Скшипека в свою базу данных "Жертвы политического террора в СССР", - отметил Матвеев. Второй осужденный поляк Юзеф Печка, став после поражения Польши в 1939 году гражданином Германии, уклонился от призыва в немецкую армию, был за это осужден и оказался в Освенциме. Точно так же, как и Скшипек, он состоял в "капо" и принимал участие в истязаниях других узников, добавил собеседник агентства. Еще один поляк, только из числа заключенных концентрационного лагеря Берген-Бельзен Казимеж Цегельски (он же был Казимир-Александр Рыдзевски) приговорен к смертной казни через повешение Британским военным трибуналом на Втором Бельзенском процессе в июне 1946 года. "Этот внутрилагерный полицай обвинялся в жестоком обращении с узниками, которых он до смерти забивал деревянными палками", - пояснил Матвеев. "Об отношениях поляков к евреям – узникам концлагерей красноречиво свидетельствует еще один факт. Единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти Собибор на территории бывшего Люблинского воеводства 14 октября 1943 года, организатором которого выступил советский военнопленный Александр Печерский, закончилось побегом 420 человек. Из них в период с ноября 1943 года и до освобождения Польши около 90 бывших узников (тех, кого не удалось поймать сразу) были выданы немцам местным польским населением либо убиты им", - сказал Матвеев. Однако далеко не все поляки проявляли элементы антисемитизма, отметил эксперт. "Так, например, израильский Институт "Яд ва-Шем" присудил звание "Праведник народов мира" более чем 6,5 тысячам поляков, тем, кто, рискуя жизнью, спасал евреев во время нацистской оккупации", - добавил Матвеев. Охранники лагерей смерти, в том числе и Освенцима, из числа коллаборационистов, входивших в отряды СС "Мёртвая голова" – это отдельная тема в истории розыска советскими органами безопасности пособников немецких военных преступников, отметил эксперт. Речь идет о так называемых "травниках" – выпускниках учебного лагеря СС Травники (нем. Übungslager SS Trawniki), функционировавшего в одноименном небольшом населенном пункте в Люблинском дистрикте с сентября 1941 до июля 1944 года. "Для реализации своего преступного замысла "по окончательному решению еврейского вопроса" нацистам требовались кадры профессионалов для "черновой работы" по уничтожению людей: обслуживания и охраны сети создаваемых в системе СС лагерей смерти (Аушвиц-Биркенау, Белжец, Собибор, Треблинка и др.), охраны других концентрационных лагерей и еврейских гетто", - отметил Матвеев. В первый год функционирования лагеря Травники основной контингент обучаемых охранников состоял из бывших советских военнопленных разных национальностей. Но с осени 1942 года его администрация начала постепенно менять принцип комплектования, сказал Матвеев. "С этого времени предпочтение отдавалось добровольцам из гражданского населения, преимущественно молодым украинцам, проживавшим в окрестностях Люблина, а также в западных областях Украины: Галиции, Волыни и Подолья. Поэтому совершенно неслучайно, что во многих трофейных документах выпускников "школы палачей" называют "украинер вахманы" ("ukrainischen SS-Mannern"), а в нынешних музейных экспозициях бывших лагерей смерти именно этим термином на схемах расположения объектов отмечены места помещений для охранников", - добавил историк. По мнению исследователей, за все время существования "школы палачей" в ней было обучено 5082 человека. "На протяжении десятилетий затаившихся и замаскировавшихся "травников" искали и находили практически во всех регионах Советского Союза, от Сахалина до Калининграда. Скрываясь от справедливого возмездия, некоторые из них поменяли установочные данные и места жительства, осложняя контрразведчикам поиск", - сказал Матвеев. "Однако кропотливая работа среди бывших пленных, узников концлагерей, остарбайтеров, граждан, проживавших на оккупированной нацистами территории, использование агентов-опознавателей, архивный поиск среди трофейных документов, а главное, четко выстроенная органами безопасности и внутренних дел система Всесоюзного оперативного розыска давали свои ощутимые результаты", - подчеркнул историк. По словам Матвеева, бывших курсантов "школы палачей" находили среди рабочих, колхозников, учителей и даже среди руководителей различных хозяйств, в том числе членов партии. "Талантливые оперативники-розыскники органов госбезопасности, несмотря ни на какие ухищрения, находили их повсюду. По подсчетам исследователей, с 1944 по 1987 год в СССР состоялось свыше 140 процессов (в том числе групповых) над охранниками из школы СС Травники, причастными к гибели тысяч узников гитлеровских лагерей, включая и Аушвиц-Биркенау", - отметил Матвеев.

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Дарья Буймова

в мире, германия, освенцим, польша, александр печерский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)