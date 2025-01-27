https://ria.ru/20250127/osventsim-1995603575.html

Годовщина освобождения Освенцима пройдет без российской делегации

Годовщина освобождения Освенцима пройдет без российской делегации - РИА Новости, 27.01.2025

Годовщина освобождения Освенцима пройдет без российской делегации

Торжественные мероприятия 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в понедельник. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:16:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Торжественные мероприятия 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в понедельник. Торжества начнутся в 9.00 (11.00 мск), когда президент Польши Анджей Дуда и выжившие бывшие узники концлагеря возложат венки к стене смерти на территории бывшего лагеря Аушвиц I. Основная часть церемонии состоится в 16.00 у ворот бывшего лагеря Аушвиц II Биркенау. Президенты, премьеры и королиУчастие в церемонии официально подтвердили делегации из ряда стран, в том числе из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля. Ожидается прибытие президентов, премьеров, коронованных особ. В списке официальных делегаций - семь королевских пар, 19 президентов, семь премьер-министров и один канцлер. В частности, в Освенцим приедут короли Великобритании, Испании, Норвегии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Люксембурга, президенты Франции, Германии, премьер-министр Канады. Мы вас не тронем, но вас не будетВопрос возможного посещения памятных мероприятий премьером Израиля Биньямином Нетаньяху вызвал в Польше очередные споры, вылившиеся даже в уличную акцию протеста. Сразу после объявления решения Международного суда об аресте Нетаньяху генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил, что обязан выполнить решение МУС. Однако после премьер Польши Дональд Туск сообщил, что правительство республики разрешило Нетаньяху посетить мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Аушвиц-Биркенау в Освенциме, гарантировав безопасность, несмотря на решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. До этого с просьбой обеспечить безопасность Нетаньяху к Туску обратился президент Польши Анджей Дуда. Однако, сам Нетаньяху не высказывал намерения посетить Освенцим, а посольство Израиля заранее сообщило, что делегацию этой страны в Освенциме возглавит министр образования Йоав Киш. Российские дипломаты отметят в своем кругу При этом российские дипломаты не поедут на организованные Польшей мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима. Посол России в Польше Сергей Андреев пояснил РИА Новости, что теоретически представители РФ могли бы присутствовать там, однако не станут этого делать по причине традиционного искажения исторической правды на Западе. "Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия – кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует", - сказал дипломат. Так, в Музее Победы 24 января открылась собственная выставка "Освенцим. Правда" к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря. На выставке представлены около 50 предметов из фондов Музея Победы, в числе которых вещи и предметы быта военнопленных, документы, в том числе списки узников, графические работы, книги, фотографии. Экспонаты рассказывают не только о миллионах невинных жертв, но и о подвигах советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом. В экспозицию вошли предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, нашивки и жетоны. Посетители музея могут увидеть фрагмент платья с нашитым номером узницы концлагеря Равенсбрюк, коллекцию работ художника-графика, члена Союза художников СССР Геннадия Доброва, набор открыток "Oswiecim" из музея "Аушвиц-Биркенау" в Польше, памятные медали и плакетки к годовщинам освобождения Освенцима. Меры безопасности В связи с прибытием большого числа важных гостей в Освенциме и соседнем Кракове введены беспрецедентные меры безопасности. По свидетельствам очевидцев, с прошлой недели небо над городом патрулируют вертолеты, а пиротехники за несколько дней начали проверки канализации. Для того чтобы обеспечить беспрепятственное пребывание гостей, привлечены несколько тысяч полицейских, которых перебрасывают даже из других воеводств. Среди прочих мер в Освенциме и Кракове веден временный запрет на ношение оружия или его перемещение в разряженном состоянии. Краков попал под запрет ношения оружия, потому что там будут ночевать большинство гостей торжественных мероприятий. Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

https://ria.ru/20250120/reshenie-1994683934.html

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Дарья Буймова

в мире, освенцим, краков, россия, биньямин нетаньяху, анджей дуда, дональд туск, музей победы, юнеско