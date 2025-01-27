https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

ФСБ опубликовала документы об убийствах заключенных в Освенциме

ФСБ опубликовала документы об убийствах заключенных в Освенциме - РИА Новости, 27.01.2025

ФСБ опубликовала документы об убийствах заключенных в Освенциме

ФСБ России опубликовала новые архивные документы, содержащие подробности жестоких истязательств и зверских убийств ни в чем не повинных заключенных лагеря... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:07:00+03:00

2025-01-27T00:07:00+03:00

2025-01-27T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые архивные документы, содержащие подробности жестоких истязательств и зверских убийств ни в чем не повинных заключенных лагеря смерти Освенцим. В понедельник исполняется 80 лет с того дня, как советские войска освободили уцелевших узников концентрационного лагеря Освенцим, известного на Западе как Аушвиц (нем. Konzentrationslager Auschwitz). В январе 2007 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила день освобождения Освенцима-Аушвица Международным днем памяти жертв Холокоста. Концлагерь был создан по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в 1939 году, вначале как место содержания политических заключенных из числа поляков. После нападения Германии на Советский Союз сюда стали помещать советских военнопленных солдат, на которых в августе 1941 года эсэсовцы впервые испытали умерщвление газом. Освенцим-Аушвиц представлял собой комплекс концлагерей, основу которых составляли Аушвиц I, Аушвиц II-Биркенау и Аушвиц III-Моновиц. Нацисты назвали Освенцим "трудовым лагерем" (над его воротами гитлеровцы поместили издевательскую вывеску "Arbeit macht frei" – "Работа делает свободным"), стали привозить евреев из европейских стран, которые, по замыслу нацистских главарей, должны были здесь умереть от невыносимых условий труда и скудной пищи. В целях экономии в качестве основного средства массового уничтожения заключенных гитлеровцы использовали газовые камеры, куда людей загоняли под предлогом прохождения обязательной санитарной обработки. Тела задохнувшихся узников сжигали в специально возведенных крематориях, 52 печи которых работали круглые сутки, но были не в состоянии сжечь все трупы детей, стариков, женщин и инвалидов, считавшихся в силу возраста или физического состояния непригодными к рабскому физическому труду на благо Третьего рейха. По разным данным, за период существования концлагеря Освенцим нацистами было зверски истреблено не менее 4 миллионов ни в чем не повинных людей. Как отмечает ФСБ, еще до освобождения Освенцима сотрудники органов советской военной контрразведки "Смерш" начали собирать и документировать свидетельства о преступлениях администрации концлагеря и согласившихся на сотрудничество с нацистами заключенных, поскольку было известно, что нацисты помимо охранников из местного польского населения активно использовали в своих интересах так называемых "капо" (сокращение от немецкого Kameradschaft-Polizei, буквально: "товарищеская полиция"), к числу которых относились старосты бараков, надзиратели, старшие рабочих команд. После освобождения концлагеря по поручению советской Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (ЧГК) прокуратурой 1-го Украинского фронта в течение февраля – апреля 1945 года было произведено тщательное расследование злодеяний, совершенных гитлеровцами в Освенциме. Одновременно сотрудники управлений контрразведки "Смерш" 1-го и 4-го Украинских фронтов приступили к розыску нацистских палачей – руководства лагеря, охранников и их подручных, собирали показания свидетелей их преступлений у бывших узников лагеря смерти. В скором времен "смершевцы" собрали обширную доказательную базу, подтверждающую чудовищные преступления, совершенные гитлеровцами в Освенциме. Среди арестованных сотрудниками "Смерша" был один из надсмотрщиков (капо) Освенцима Юзеф Печка, который до осени 1939 года служил в польской армии и в том же году попал в немецкий плен. Через два месяца Печка из лагеря военнопленных был освобожден и принял германское гражданство. В 1940 году за попытку уклонения от службы в вермахте Печка на три года был заключен в концлагерь, где быстро сделал "карьеру", став надсмотрщиком транспортной команды. В 1943 году Печка отбыл свой срок наказания и освобожден из концлагеря. Тексты протоколов его допросов сейчас публикует ФСБ. На допросе 12 июля 1945 года Печка дал следующие показания: "Я действительно имел возможность бежать из лагеря, но этого не сделал потому, что не находил для себя нужным совершать побег, ибо, находясь на службе унтер-капо и капо, не испытывал трудностей лагерной жизни. Наоборот, мне там жилось хорошо, я был начальником и полновластным хозяином над жизнью заключенных". "Как надсмотрщик я ежедневно сопровождал и присутствовал на всех работах, производившихся моими заключенными и будучи вооружен палкой, систематически избивал их за то, что они медленно и неохотно работали… Каждую ночь одной только моей группой к крематориям подвозилось от 100 до 500 трупов умерщвленных людей", - показал Печка на допросе 17 мая 1946 года. По его словам, "эсэсовцы, унтер-капо, капо (надсмотрщики) и старшие блоков чинили зверские издевательства над заключенными людьми в лагере, изнуряли непосильными работами, избивали их и убивали, принимая этим самым активное участие в уничтожении невинных людей". Печка признал, что в Освенциме "производилось массовое уничтожение ни в чем не повинных людей: поляков, русских, украинцев, французов, чехов, бельгийцев, норвежцев и др.". "Уничтожение этих людей в лагере происходило путем массового уничтожения газами в специальных камерах, расстрелов, повешению, умерщвления уколами и всякого рода издевательствам над заключенными эсэсовцами, старшими блоков, надсмотрщиками и другими, служившими у немцев в лагере лицам", - говорил он.

https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html

https://ria.ru/20241210/voyna-1988303726.html

https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

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Дарья Буймова

освенцим, россия, германия, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, общество