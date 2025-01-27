Рейтинг@Mail.ru
На Украине восхитились смелым шагом Орбана - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/orban-1995792823.html
На Украине восхитились смелым шагом Орбана
На Украине восхитились смелым шагом Орбана - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине восхитились смелым шагом Орбана
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала встречу премьера Венгрии Виктора Орбана со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили смелым шагом. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:39:00+03:00
2025-01-27T20:39:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
грузия
джордж сорос
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала встречу премьера Венгрии Виктора Орбана со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили смелым шагом.Делегация Грузии прилетела в Венгрию накануне. В понедельник Орбан выложил в X фото встречи и написал, что он выразил поддержку спикеру грузинского парламента в борьбе за суверенитет республики. По его словам, бюрократам в Брюсселе и сети Джорджа Сороса пора прекратить нападки на Грузию."Быть на стороне справедливости в 2025 году — это очень смело", — написала Панченко.В понедельник главы МИД стран-членов Евросоюза окончательно утвердили решение о частичной отмене соглашения по либерализации визового режима с Грузией, в частности, восстановлены визы для обладателей служебных и дипломатических паспортов. На прошлой неделе это решение утвердили постоянные представители стран-членов ЕС.Накануне стало известно, что в стране вновь начались антиправительственные акции протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц.Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20250127/tramp-1995745616.html
https://ria.ru/20250127/zurabishvili--1995637884.html
венгрия
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75cb3155c808330e804eb762254a4212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, виктор орбан, грузия, джордж сорос, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Грузия, Джордж Сорос, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
На Украине восхитились смелым шагом Орбана

Журналистка Панченко восхитилась встречей Орбана с делегацией Грузии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала встречу премьера Венгрии Виктора Орбана со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили смелым шагом.
Делегация Грузии прилетела в Венгрию накануне. В понедельник Орбан выложил в X фото встречи и написал, что он выразил поддержку спикеру грузинского парламента в борьбе за суверенитет республики. По его словам, бюрократам в Брюсселе и сети Джорджа Сороса пора прекратить нападки на Грузию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
Вчера, 16:51
"Быть на стороне справедливости в 2025 году — это очень смело", — написала Панченко.
В понедельник главы МИД стран-членов Евросоюза окончательно утвердили решение о частичной отмене соглашения по либерализации визового режима с Грузией, в частности, восстановлены визы для обладателей служебных и дипломатических паспортов. На прошлой неделе это решение утвердили постоянные представители стран-членов ЕС.
Накануне стало известно, что в стране вновь начались антиправительственные акции протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц.
Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России
Вчера, 09:40
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанГрузияДжордж СоросИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала