https://ria.ru/20250127/orban-1995792823.html
На Украине восхитились смелым шагом Орбана
На Украине восхитились смелым шагом Орбана - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине восхитились смелым шагом Орбана
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала встречу премьера Венгрии Виктора Орбана со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили смелым шагом. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:39:00+03:00
2025-01-27T20:39:00+03:00
2025-01-27T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала встречу премьера Венгрии Виктора Орбана со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили смелым шагом.Делегация Грузии прилетела в Венгрию накануне. В понедельник Орбан выложил в X фото встречи и написал, что он выразил поддержку спикеру грузинского парламента в борьбе за суверенитет республики. По его словам, бюрократам в Брюсселе и сети Джорджа Сороса пора прекратить нападки на Грузию."Быть на стороне справедливости в 2025 году — это очень смело", — написала Панченко.В понедельник главы МИД стран-членов Евросоюза окончательно утвердили решение о частичной отмене соглашения по либерализации визового режима с Грузией, в частности, восстановлены визы для обладателей служебных и дипломатических паспортов. На прошлой неделе это решение утвердили постоянные представители стран-членов ЕС.Накануне стало известно, что в стране вновь начались антиправительственные акции протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц.Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20250127/tramp-1995745616.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, грузия, джордж сорос, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Грузия, Джордж Сорос, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
На Украине восхитились смелым шагом Орбана
Журналистка Панченко восхитилась встречей Орбана с делегацией Грузии