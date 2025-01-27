https://ria.ru/20250127/opros-1995705197.html

Опрос показал, сколько украинцев готовы к переговорам

Опрос показал, сколько украинцев готовы к переговорам - РИА Новости, 27.01.2025

Опрос показал, сколько украинцев готовы к переговорам

Число граждан Украины, готовых к переговорам ради скорейшего завершения конфликта, резко возросло, превысив 50%, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:38:00+03:00

2025-01-27T14:38:00+03:00

2025-01-27T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число граждан Украины, готовых к переговорам ради скорейшего завершения конфликта, резко возросло, превысив 50%, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на результаты социологического опроса. "Как показывает декабрьский опрос социологической компании Socis, который есть в распоряжении "Украинской правды", за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров и остановки войны", — говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Так, по данным на декабрь 2024 года 50,6% опрошенных выступают за "поиск компромиссного решения с привлечением лидеров третьих стран ради завершения боевых действий". Также, в феврале 2024 лишь 36,1% респондентов выступали за такой вариант развития событий. Более 19% — выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Еще 14,7% и 10,2% выступают за продолжение боевых действий до выхода ВСУ на границы Украины 1991 года или границы непосредственно перед началом СВО."И ее (тенденцию изменения мнений — Прим. Ред.) можно интерпретировать как полный карт-бланш властям для начала переговоров. Условно говоря, после начала переговоров вряд ли будет Майдан", — говорится в статье. Точные данные о количестве опрошенных, способах сбора информации и дате проведения исследования издание не приводит. Согласно данным опроса, проведенного в декабре 2024 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), число граждан Украины, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросло вдвое за год, с декабря 2023 года, и более чем в четыре раза — с сентября 2022 года.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995544228.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины