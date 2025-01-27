https://ria.ru/20250127/obstrely-1995604041.html
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.01.2025
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:22:00+03:00
2025-01-27T00:22:00+03:00
2025-01-27T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управления. Как отмечает ведомство, всего был выпущен 61 боеприпас. По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995598941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас