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Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 27.01.2025
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15:08 27.01.2025 (обновлено: 15:12 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/obrushenie-1995714173.html
Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле
Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 27.01.2025
Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 1 мая арест сотрудникам компании "Газэкс", обвиняемым в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:08:00+03:00
2025-01-27T15:12:00+03:00
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 1 мая арест сотрудникам компании "Газэкс", обвиняемым в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и гибель 11 человек, сообщает пресс-служба суда. "Постановлением суда от 27 января срок содержания под домашним арестом, в отношении Ерыкиной, Алимова и Гривского, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, , повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), продлен до 01 мая 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Мастера службы внутридомового газового оборудования и двое слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования входили в состав бригады, которая 24 июня 2024 года осуществляла комплекс работ по техобслуживанию газопровода и газового оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская, в котором 1 августа обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети.
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происшествия, екатеринбург, нижний тагил, россия
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Россия
Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле

Суд продлил до мая арест сотрудникам "Газэкса" по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 1 мая арест сотрудникам компании "Газэкс", обвиняемым в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и гибель 11 человек, сообщает пресс-служба суда.
«
"Постановлением суда от 27 января срок содержания под домашним арестом, в отношении Ерыкиной, Алимова и Гривского, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, , повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), продлен до 01 мая 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Мастера службы внутридомового газового оборудования и двое слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования входили в состав бригады, которая 24 июня 2024 года осуществляла комплекс работ по техобслуживанию газопровода и газового оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская, в котором 1 августа обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети.
Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
При взрыве газа в доме в Нижегородской области погиб человек
17 января, 22:09
 
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