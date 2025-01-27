Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле
Суд продлил до мая арест сотрудникам "Газэкса" по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 1 мая арест сотрудникам компании "Газэкс", обвиняемым в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и гибель 11 человек, сообщает пресс-служба суда.
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"Постановлением суда от 27 января срок содержания под домашним арестом, в отношении Ерыкиной, Алимова и Гривского, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, , повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), продлен до 01 мая 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Мастера службы внутридомового газового оборудования и двое слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования входили в состав бригады, которая 24 июня 2024 года осуществляла комплекс работ по техобслуживанию газопровода и газового оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская, в котором 1 августа обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети.
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17 января, 22:09