https://ria.ru/20250127/netanjahu-1995705029.html

Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ

Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, сообщил в понедельник... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:46:00+03:00

2025-01-27T14:46:00+03:00

2025-01-27T14:46:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, сообщил в понедельник израильский новостной портал Walla. "Премьер-министр (Биньямин – ред.) Нетаньяху планирует приехать в первую неделю февраля на встречу в Белом доме с президентом (Дональдом – ред.) Трампом", - сообщил портал, ссылаясь на три осведомленных источника. Портал отмечает, что Нетаньяху будет первым государственным лидером, который прибудет на встречу в Белый дом после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. В прошлый понедельник Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, выборы президента сша — 2024