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Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
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14:46 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/netanjahu-1995705029.html
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, сообщил в понедельник... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:46:00+03:00
2025-01-27T14:46:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, сообщил в понедельник израильский новостной портал Walla. "Премьер-министр (Биньямин – ред.) Нетаньяху планирует приехать в первую неделю февраля на встречу в Белом доме с президентом (Дональдом – ред.) Трампом", - сообщил портал, ссылаясь на три осведомленных источника. Портал отмечает, что Нетаньяху будет первым государственным лидером, который прибудет на встречу в Белый дом после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. В прошлый понедельник Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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израиль
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Выборы президента США — 2024
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом, заявили СМИ

Walla: Нетаньяху планирует приехать в Вашингтон для встречи с президентом США

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, сообщил в понедельник израильский новостной портал Walla.
"Премьер-министр (Биньямин – ред.) Нетаньяху планирует приехать в первую неделю февраля на встречу в Белом доме с президентом (Дональдом – ред.) Трампом", - сообщил портал, ссылаясь на три осведомленных источника.
Портал отмечает, что Нетаньяху будет первым государственным лидером, который прибудет на встречу в Белый дом после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.
В прошлый понедельник Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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26 января, 05:13
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуВыборы президента США — 2024
 
 
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