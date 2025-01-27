https://ria.ru/20250127/neft-1995719977.html

Мировые цены на нефть снижаются из-за США и Китая

Мировые цены на нефть снижаются из-за США и Китая - РИА Новости, 27.01.2025

Мировые цены на нефть снижаются из-за США и Китая

Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на фоне опасений по поводу перспектив торговой политики США и экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:27:00+03:00

2025-01-27T15:27:00+03:00

2025-01-27T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на фоне опасений по поводу перспектив торговой политики США и экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,85%, до 76,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 74,03 доллара. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. В понедельник Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием. "История с пошлинами становится все более серьезной проблемой для рынка. Колумбия является четвертым по величине поставщиком нефти в США, экспортируя более 200 тысяч баррелей в день", - приводит издание Wall Street Journal мнение аналитиков ING. Трейдеры обратили внимание и на слабую промышленную статистику из Китая, крупного импортера и потребителя нефти. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны в январе снизился до 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, тогда как ожидалось сохранение показателя.

https://ria.ru/20250124/neft-1995380457.html

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экономика, цены на нефть, сша, колумбия, китай, дональд трамп, ing, brent, wti (нефть), в мире