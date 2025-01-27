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В Новгородской области проверят сообщения о массовом недомогании на линейке
В Новгородской области проверят сообщения о массовом недомогании на линейке - РИА Новости, 27.01.2025
В Новгородской области проверят сообщения о массовом недомогании на линейке
Следователями организована процессуальная проверка информации о массовом недомогании на линейке учеников деревенской школы в Новгородской области, двое детей... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:06:00+03:00
2025-01-27T14:06:00+03:00
2025-01-27T14:06:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Следователями организована процессуальная проверка информации о массовом недомогании на линейке учеников деревенской школы в Новгородской области, двое детей попали в больницу, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Жители сообщили в соцсетях о том, что в понедельник в школе деревни Сырково несколько учеников почувствовали недомогание во время линейки. "Следствием СКР организована процессуальная проверка сообщения о массовом недомогании учащихся одной из школ… Предварительно установлено, что двое детей находятся в детской областной больнице, восемь школьников осмотрены врачами и отпущены домой", - говорится в сообщении. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова, во время торжественной линейке двое детей потеряли сознание. "В школе была оказана первая медицинская помощь, учителя связались с родителями… Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сказала Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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происшествия, новгородская область, россия, здоровье
Происшествия, Новгородская область, Россия, Здоровье
В Новгородской области проверят сообщения о массовом недомогании на линейке
СК проверит информацию о массовом недомогании на линейке в новгородской школе