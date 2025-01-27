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Российские ученые приблизили разгадку возникновения жизни в космосе - РИА Новости, 27.01.2025
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Наука
 
08:01 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/nauka-1995349153.html
Российские ученые приблизили разгадку возникновения жизни в космосе
Российские ученые приблизили разгадку возникновения жизни в космосе - РИА Новости, 27.01.2025
Российские ученые приблизили разгадку возникновения жизни в космосе
Количество метана в газе и на поверхности пыли в одной из областей звездообразования впервые определили ученые УрФУ. По их мнению, результаты исследования... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:01:00+03:00
2025-01-27T08:01:00+03:00
наука
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Количество метана в газе и на поверхности пыли в одной из областей звездообразования впервые определили ученые УрФУ. По их мнению, результаты исследования станут новым шагом к разгадке механизмов возникновения жизни во Вселенной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Метан (CH4) — одна из самых распространенных молекул в космосе, которая в твердом и в газообразном состоянии присутствует во многих молекулярных облаках, протозвездах, атмосферах планет и других космических объектах. Это одна из простейших углеродистых молекул, которая считается предшественником более сложных углеродистых молекул и, возможно, является биосигнатурой — проявлением последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем.Команда ученых молодежной лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета (УрФУ) впервые определила количество метана в газе и на поверхности пыли в молодой области звездообразования IRAS 23385+6053. Это массивная (около 220 масс Солнца) область, погруженная в родительское молекулярное облако."Наблюдения в инфракрасном диапазоне дают уникальную возможность одновременного исследования межзвездного газа и межзвездного льда. Благодаря запуску новой космической обсерватории им. Джеймса Уэбба качество получаемых инфракрасных спектров областей звездообразования существенно возросло и позволило исследовать состав межзвездного льда и межзвездного газа одновременно с высокой точностью. Для анализа полученных с телескопа спектров протозвезды IRAS 23385+6053 была использована установка ISEAge УрФУ, которая позволяет выращивать и исследовать аналоги космических льдов в условиях сверхвысокого вакуума и сверхнизких температур", — приводятся в сообщении слова одного из авторов статьи, лаборанта-исследователя лаборатории астрохимических исследований УрФУ Руслана Накибова.Ученые УрФУ впервые одновременно проанализировали состав межзвездной пыли и межзвездного газа. Они выяснили, сколько метана находится на пыли в виде льда, а сколько — в межзвездном газе, и установили, что метан может находиться на поверхности пылевой частицы в окружении воды и диоксида углерода, при этом около 15 процентов от всего метана в объекте находится в газе.Полученные данные, по мнению исследователей, помогают определять механизмы образования метана в межзвездных облаках, поскольку соотношение метана в газе и во льду зависит от того, каким образом он был образован."Мы получили важную информацию о составе межзвездного льда, который потом, возможно, сформирует сложные органические молекулы. Что-то из этого, вероятно, превратится в океаны на будущих планетах", — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией астрохимии УрФУ Антона Васюнина.Наблюдавшийся объект IRAS 23385+6053 давно вызывает интерес астрономов. Это молодая область звездообразования с большой массой, сложной структурой, включающая шесть плотных ядер, два молодых звездных объекта, расположенных близко друг к другу и три высокоскоростных истечения. Состоит из относительно холодного газа и пыли (-223 ℃), а также теплого газа (+127 ℃)."Типичны ли свойства, которые мы обнаружили, для всех подобных протозвезд или нет, мы пока точно не знаем. Область IRAS 23385+6053 по форме спектра метана немного отличается в имеющейся небольшой выборки, с которой мы сравнивали. Уникальный это объект или нет, мы тоже пока определенно не можем сказать. Чтобы это установить, необходимо набрать большое количество данных, новых наблюдений протозвезд, которые мы планируем получить с помощью космического телескопа им. Джеймса Уэбба, а в будущем — при помощи новейших российских инструментов", — заключил Васюнин.Исследование проводилось на уникальном оборудовании УрФУ, приобретенном при финансовой поддержке Минобрнауки России. Результаты опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. Работу поддержал Российский научный фонд.
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наука, университетская наука, космос - риа наука, россия, уральский федеральный университет, the astrophysical journal letters, российский научный фонд, космос
Наука, Наука, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Россия, Уральский федеральный университет, The Astrophysical Journal Letters, Российский научный фонд, Космос

Российские ученые приблизили разгадку возникновения жизни в космосе

© Getty Images / Javier Zayas PhotographyКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / Javier Zayas Photography
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Количество метана в газе и на поверхности пыли в одной из областей звездообразования впервые определили ученые УрФУ. По их мнению, результаты исследования станут новым шагом к разгадке механизмов возникновения жизни во Вселенной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Метан (CH4) — одна из самых распространенных молекул в космосе, которая в твердом и в газообразном состоянии присутствует во многих молекулярных облаках, протозвездах, атмосферах планет и других космических объектах. Это одна из простейших углеродистых молекул, которая считается предшественником более сложных углеродистых молекул и, возможно, является биосигнатурой — проявлением последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем.
Космос - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Ученые создали "сахарные" межзвездные льды на Земле
20 сентября 2023, 09:00
Команда ученых молодежной лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета (УрФУ) впервые определила количество метана в газе и на поверхности пыли в молодой области звездообразования IRAS 23385+6053. Это массивная (около 220 масс Солнца) область, погруженная в родительское молекулярное облако.
"Наблюдения в инфракрасном диапазоне дают уникальную возможность одновременного исследования межзвездного газа и межзвездного льда. Благодаря запуску новой космической обсерватории им. Джеймса Уэбба качество получаемых инфракрасных спектров областей звездообразования существенно возросло и позволило исследовать состав межзвездного льда и межзвездного газа одновременно с высокой точностью. Для анализа полученных с телескопа спектров протозвезды IRAS 23385+6053 была использована установка ISEAge УрФУ, которая позволяет выращивать и исследовать аналоги космических льдов в условиях сверхвысокого вакуума и сверхнизких температур", — приводятся в сообщении слова одного из авторов статьи, лаборанта-исследователя лаборатории астрохимических исследований УрФУ Руслана Накибова.
Визуализации структуры молекул воды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В Самаре запустят космическую фабрику по синтезу "кирпичиков" жизни
17 августа 2023, 09:58
Ученые УрФУ впервые одновременно проанализировали состав межзвездной пыли и межзвездного газа. Они выяснили, сколько метана находится на пыли в виде льда, а сколько — в межзвездном газе, и установили, что метан может находиться на поверхности пылевой частицы в окружении воды и диоксида углерода, при этом около 15 процентов от всего метана в объекте находится в газе.
Полученные данные, по мнению исследователей, помогают определять механизмы образования метана в межзвездных облаках, поскольку соотношение метана в газе и во льду зависит от того, каким образом он был образован.
"Мы получили важную информацию о составе межзвездного льда, который потом, возможно, сформирует сложные органические молекулы. Что-то из этого, вероятно, превратится в океаны на будущих планетах", — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией астрохимии УрФУ Антона Васюнина.
© Фото предоставлено УрФУАнтон Васюнин
Антон Васюнин
Антон Васюнин
© Фото предоставлено УрФУ
1 из 2
© Фото предоставлено УрФУЛаборатория УрФУ
Лаборатория УрФУ
Лаборатория УрФУ
© Фото предоставлено УрФУ
2 из 2
Антон Васюнин
© Фото предоставлено УрФУ
1 из 2
Лаборатория УрФУ
© Фото предоставлено УрФУ
2 из 2
Наблюдавшийся объект IRAS 23385+6053 давно вызывает интерес астрономов. Это молодая область звездообразования с большой массой, сложной структурой, включающая шесть плотных ядер, два молодых звездных объекта, расположенных близко друг к другу и три высокоскоростных истечения. Состоит из относительно холодного газа и пыли (-223 ℃), а также теплого газа (+127 ℃).
"Типичны ли свойства, которые мы обнаружили, для всех подобных протозвезд или нет, мы пока точно не знаем. Область IRAS 23385+6053 по форме спектра метана немного отличается в имеющейся небольшой выборки, с которой мы сравнивали. Уникальный это объект или нет, мы тоже пока определенно не можем сказать. Чтобы это установить, необходимо набрать большое количество данных, новых наблюдений протозвезд, которые мы планируем получить с помощью космического телескопа им. Джеймса Уэбба, а в будущем — при помощи новейших российских инструментов", — заключил Васюнин.
Космические облака - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни
2 октября 2024, 07:00
Исследование проводилось на уникальном оборудовании УрФУ, приобретенном при финансовой поддержке Минобрнауки России. Результаты опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. Работу поддержал Российский научный фонд.
 
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