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Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма - РИА Новости, 27.01.2025
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21:59 27.01.2025 (обновлено: 22:27 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/natsist-1995798626.html
Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма
Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма - РИА Новости, 27.01.2025
Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма
Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, заявил постпред Василий Небензя на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:59:00+03:00
2025-01-27T22:27:00+03:00
в мире
россия
освенцим
василий небензя
антониу гутерреш
оон
юнеско
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ООН, 27 янв — РИА Новости. Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, заявил постпред Василий Небензя на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста в штаб-квартире организации."Сегодня мы направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В приложении к нему собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы", — сказал он.При этом подробности содержания письма дипломат не привел. "Нельзя забывать: не будь Великой Победы в 1945 году, не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем. Именно страны антигитлеровской коалиции взяли себе имя Объединенные Нации, и никто не имеет права предавать этот факт забвению", — отметил Небензя. Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона евреи. В 1947-м на территории концлагеря создали музей, в 1979-м его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
https://ria.ru/20250127/holokost-1995749351.html
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
https://ria.ru/20250127/pamyat-1995391004.html
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в мире, россия, освенцим, василий небензя, антониу гутерреш, оон, юнеско
В мире, Россия, Освенцим, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН, ЮНЕСКО
Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма

Небензя: Россия направила Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 27 янв — РИА Новости. Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, заявил постпред Василий Небензя на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста в штаб-квартире организации.
"Сегодня мы направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В приложении к нему собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы", — сказал он.
Надпись Arbeit Macht Frei в Аушвице - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Вчера, 17:03
При этом подробности содержания письма дипломат не привел.
"Нельзя забывать: не будь Великой Победы в 1945 году, не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем. Именно страны антигитлеровской коалиции взяли себе имя Объединенные Нации, и никто не имеет права предавать этот факт забвению", — отметил Небензя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона евреи.
В 1947-м на территории концлагеря создали музей, в 1979-м его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
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Международный день памяти жертв Холокоста
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