https://ria.ru/20250127/natsist-1995798626.html

Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма

Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма - РИА Новости, 27.01.2025

Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма

Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, заявил постпред Василий Небензя на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T21:59:00+03:00

2025-01-27T21:59:00+03:00

2025-01-27T22:27:00+03:00

в мире

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ООН, 27 янв — РИА Новости. Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, заявил постпред Василий Небензя на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста в штаб-квартире организации."Сегодня мы направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В приложении к нему собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы", — сказал он.При этом подробности содержания письма дипломат не привел. "Нельзя забывать: не будь Великой Победы в 1945 году, не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем. Именно страны антигитлеровской коалиции взяли себе имя Объединенные Нации, и никто не имеет права предавать этот факт забвению", — отметил Небензя. Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона евреи. В 1947-м на территории концлагеря создали музей, в 1979-м его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

https://ria.ru/20250127/holokost-1995749351.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

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в мире, россия, освенцим, василий небензя, антониу гутерреш, оон, юнеско