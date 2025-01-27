Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма
Небензя: Россия направила Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 27 янв — РИА Новости. Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, заявил постпред Василий Небензя на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста в штаб-квартире организации.
"Сегодня мы направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В приложении к нему собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы", — сказал он.
При этом подробности содержания письма дипломат не привел.
"Нельзя забывать: не будь Великой Победы в 1945 году, не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем. Именно страны антигитлеровской коалиции взяли себе имя Объединенные Нации, и никто не имеет права предавать этот факт забвению", — отметил Небензя.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона евреи.
В 1947-м на территории концлагеря создали музей, в 1979-м его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
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