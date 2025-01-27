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Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025
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07:31 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:31:00+03:00
2025-01-27T07:31:00+03:00
германия
сша
польша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
день победы
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В ряде западных столиц в рамках своих планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости. "Но, конечно, им этого не добиться", - подчеркнул он. Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма. "Попытки тщетные", - отметил директор СВР.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html
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германия, сша, польша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), день победы, в мире
Германия, США, Польша, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), День Победы, В мире
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад не сорвет празднование 80-летия Победы Россией с партнерами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В ряде западных столиц в рамках своих планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости.
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Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин
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"Но, конечно, им этого не добиться", - подчеркнул он.
Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма. "Попытки тщетные", - отметил директор СВР.
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ГерманияСШАПольшаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)День ПобедыВ мире
 
 
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