https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:31:00+03:00
2025-01-27T07:31:00+03:00
2025-01-27T07:31:00+03:00
германия
сша
польша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
день победы
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В ряде западных столиц в рамках своих планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости. "Но, конечно, им этого не добиться", - подчеркнул он. Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма. "Попытки тщетные", - отметил директор СВР.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сша, польша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), день победы, в мире
Германия, США, Польша, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), День Победы, В мире
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад не сорвет празднование 80-летия Победы Россией с партнерами