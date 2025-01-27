https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html

Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин

Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025

Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин

Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:31:00+03:00

2025-01-27T07:31:00+03:00

2025-01-27T07:31:00+03:00

германия

сша

польша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

день победы

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В ряде западных столиц в рамках своих планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости. "Но, конечно, им этого не добиться", - подчеркнул он. Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма. "Попытки тщетные", - отметил директор СВР.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995239077.html

германия

сша

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, сша, польша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), день победы, в мире