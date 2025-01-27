https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995621322.html

Нарышкин рассказал о попытках фальсифицировать историю Второй мировой

Нарышкин рассказал о попытках фальсифицировать историю Второй мировой - РИА Новости, 27.01.2025

Нарышкин рассказал о попытках фальсифицировать историю Второй мировой

Некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:48:00+03:00

2025-01-27T06:48:00+03:00

2025-01-27T06:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Мы видим существенную активизацию, особенно в таких странах, как Польша, Германия, Соединенные Штаты Америки, деятельности некоммерческих организаций, которые работают в так называемой сфере защиты исторической правды - хотя ровно наоборот: они предпринимают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов, и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма", - сказал Нарышкин. Попытки фальсификации истории предпринимаются в том числе для того, чтобы создать предпосылки для новых агрессивных действий против России, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Россия будет твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, подчеркивал российский лидер.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, польша, сергей нарышкин, владимир путин