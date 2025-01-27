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В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
Грузинский наемник Рамази Жангидзе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:26:00+03:00
2025-01-27T15:26:00+03:00
2025-01-27T15:27:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Грузинский наемник Рамази Жангидзе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в прокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что дело Жангидзе направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. "Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)… Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года Жангидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в состав "Грузинского национального легиона"*. Там он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. С мая 2022 по сентябрь 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных военизированных подразделениях. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 7,1 миллиона рублей. Жангидзе объявлен в международный розыск* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
СК: грузинского наемника ВСУ заочно приговорили к 14 годам колонии