Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 27.01.2025 (обновлено: 15:27 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/naemnik-1995719789.html
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
Грузинский наемник Рамази Жангидзе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:26:00+03:00
2025-01-27T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Грузинский наемник Рамази Жангидзе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в прокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что дело Жангидзе направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. "Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)… Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года Жангидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в состав "Грузинского национального легиона"*. Там он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. С мая 2022 по сентябрь 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных военизированных подразделениях. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 7,1 миллиона рублей. Жангидзе объявлен в международный розыск* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html
грузия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, украина, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ

СК: грузинского наемника ВСУ заочно приговорили к 14 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Грузинский наемник Рамази Жангидзе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в прокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что дело Жангидзе направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
Вчера, 12:05
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)… Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года Жангидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в состав "Грузинского национального легиона"*. Там он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. С мая 2022 по сентябрь 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных военизированных подразделениях. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 7,1 миллиона рублей. Жангидзе объявлен в международный розыск
* Запрещенная в России террористическая организация.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии
24 января, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала