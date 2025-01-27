В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
В Верховный суд ДНР направили дело наемника ВСУ из Колумбии Карденаса
© соцсетиНаемник из Колумбии Монтилья Мигель Анхель Карденас, воевавший на стороне ВСУ
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Наемник из Колумбии Монтилья Мигель Анхель Карденас, воевавший на стороне ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, предстанет перед Верховным судом в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Колумбия Монтильи Мигеля Анхеля Карденаса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте. Он был обеспечен автоматом, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием.
После этого с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск вооруженных сил Украины Карденас принимал участие в боевых действиях против российской армии в городе Красногоровка. В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие.
Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец не получил, поскольку в июне 2024 года был взят в плен военнослужащими России.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
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