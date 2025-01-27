Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:07 27.01.2025 (обновлено: 15:16 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/naemnik-1995713606.html
В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, предстанет перед Верховным судом в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:07:00+03:00
2025-01-27T15:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
россия
колумбия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995715391_0:0:609:344_1920x0_80_0_0_035689edeec01026d7d8d3ba36375acb.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, предстанет перед Верховным судом в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Колумбия Монтильи Мигеля Анхеля Карденаса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте. Он был обеспечен автоматом, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск вооруженных сил Украины Карденас принимал участие в боевых действиях против российской армии в городе Красногоровка. В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие. Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец не получил, поскольку в июне 2024 года был взят в плен военнослужащими России. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241126/selidovo-1985767495.html
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
донецкая народная республика
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995715391_26:0:609:437_1920x0_80_0_0_538ab96772c64a5ebaa172ee72dfd747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, колумбия, вооруженные силы украины, происшествия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В Верховный суд ДНР направили дело наемника ВСУ из Колумбии Карденаса

© соцсетиНаемник из Колумбии Монтилья Мигель Анхель Карденас, воевавший на стороне ВСУ
Наемник из Колумбии Монтилья Мигель Анхель Карденас, воевавший на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© соцсети
Наемник из Колумбии Монтилья Мигель Анхель Карденас, воевавший на стороне ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, предстанет перед Верховным судом в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Колумбия Монтильи Мигеля Анхеля Карденаса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
Очевидец о колумбийских наемниках в Селидово - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово
26 ноября 2024, 12:56
По версии следствия, в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте. Он был обеспечен автоматом, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием.
После этого с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск вооруженных сил Украины Карденас принимал участие в боевых действиях против российской армии в городе Красногоровка. В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие.
Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец не получил, поскольку в июне 2024 года был взят в плен военнослужащими России.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
5 ноября 2024, 08:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКолумбияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала