https://ria.ru/20250127/naemnik-1995713606.html

В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, предстанет перед Верховным судом в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:07:00+03:00

2025-01-27T15:07:00+03:00

2025-01-27T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, предстанет перед Верховным судом в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Колумбия Монтильи Мигеля Анхеля Карденаса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте. Он был обеспечен автоматом, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск вооруженных сил Украины Карденас принимал участие в боевых действиях против российской армии в городе Красногоровка. В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие. Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец не получил, поскольку в июне 2024 года был взят в плен военнослужащими России. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241126/selidovo-1985767495.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, колумбия, вооруженные силы украины, происшествия