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В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска - РИА Новости, 27.01.2025
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13:29 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html
В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска - РИА Новости, 27.01.2025
В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:29:00+03:00
2025-01-27T13:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска. Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". "Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота", - заявил Нитрас журналистам. Он предположил, что Маск не чувствует угрозы возрождения фашизма в отличии от жителей Европы. "Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться", - сказал польский министр. Нитрас также выразил надежду, что "возможно, даже эти заявления Маска приведут к тому, что AFD получит худший результат, чем показали опросы, потому что никто не любит, когда кто-то вмешивается во внутренние дела".
https://ria.ru/20250123/berlin-1995117550.html
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в мире, европа, польша, германия, илон маск, tesla motors, альтернатива для германии (партия)
В мире, Европа, Польша, Германия, Илон Маск, Tesla motors, Альтернатива для Германии (партия)
В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска

Министр спорта Польши Нитрас призвал к бойкоту Tesla после слов Маска о нацистах

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска.
Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек".
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска
23 января, 13:15
"Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота", - заявил Нитрас журналистам.
Он предположил, что Маск не чувствует угрозы возрождения фашизма в отличии от жителей Европы. "Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться", - сказал польский министр.
Нитрас также выразил надежду, что "возможно, даже эти заявления Маска приведут к тому, что AFD получит худший результат, чем показали опросы, потому что никто не любит, когда кто-то вмешивается во внутренние дела".
Председатель Европейского совета Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов
Вчера, 02:22
 
В миреЕвропаПольшаГерманияИлон МаскTesla motorsАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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