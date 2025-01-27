В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
Министр спорта Польши Нитрас призвал к бойкоту Tesla после слов Маска о нацистах
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска.
Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек".
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"Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота", - заявил Нитрас журналистам.
Он предположил, что Маск не чувствует угрозы возрождения фашизма в отличии от жителей Европы. "Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться", - сказал польский министр.
Нитрас также выразил надежду, что "возможно, даже эти заявления Маска приведут к тому, что AFD получит худший результат, чем показали опросы, потому что никто не любит, когда кто-то вмешивается во внутренние дела".