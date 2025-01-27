https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html

В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска

В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска - РИА Новости, 27.01.2025

В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:29:00+03:00

2025-01-27T13:29:00+03:00

2025-01-27T13:29:00+03:00

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европа

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илон маск

tesla motors

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска. Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". "Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота", - заявил Нитрас журналистам. Он предположил, что Маск не чувствует угрозы возрождения фашизма в отличии от жителей Европы. "Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться", - сказал польский министр. Нитрас также выразил надежду, что "возможно, даже эти заявления Маска приведут к тому, что AFD получит худший результат, чем показали опросы, потому что никто не любит, когда кто-то вмешивается во внутренние дела".

https://ria.ru/20250123/berlin-1995117550.html

https://ria.ru/20250127/tusk-1995610280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, польша, германия, илон маск, tesla motors, альтернатива для германии (партия)