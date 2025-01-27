https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html
В Москве спасли пациентку с ожогами 60 процентов тела
В Москве спасли пациентку с ожогами 60 процентов тела - РИА Новости, 27.01.2025
В Москве спасли пациентку с ожогами 60 процентов тела
Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве спасли пациентку с ожогами 60% тела, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:11:00+03:00
2025-01-27T16:11:00+03:00
2025-01-27T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве спасли пациентку с ожогами 60% тела, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения. "В Ожоговый центр института пострадавшую доставили в тяжелом состоянии, 60% поверхности тела было поражено, а 30% ожогов были глубокими... Жизнь пациентки спасали врачи разных специальностей: комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи", - говорится в сообщении. Отмечается, что десять операций провели для восстановления кожного покрова - удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами. Для ускорения заживления ран использовали специальные повязки из коллагена и дермальный матрикс, которые изготавливают в отделении биотехнологий и трансфузиологии "Склифа". "Комплексный подход, который возможен только в нашем институте, позволяет спасать пациентов с самыми тяжелыми ожогами. Благодаря нашим специалистам женщина не просто выжила, она вернулась к полноценной жизни, продолжила работать и заниматься привычными делами", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html
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москва
В Москве спасли пациентку с ожогами 60 процентов тела
Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве спасли пациентку с ожогами 60% тела
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве спасли пациентку с ожогами 60% тела, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.
"В Ожоговый центр института пострадавшую доставили в тяжелом состоянии, 60% поверхности тела было поражено, а 30% ожогов были глубокими... Жизнь пациентки спасали врачи разных специальностей: комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что десять операций провели для восстановления кожного покрова - удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами. Для ускорения заживления ран использовали специальные повязки из коллагена и дермальный матрикс, которые изготавливают в отделении биотехнологий и трансфузиологии "Склифа".
"Комплексный подход, который возможен только в нашем институте, позволяет спасать пациентов с самыми тяжелыми ожогами. Благодаря нашим специалистам женщина не просто выжила, она вернулась к полноценной жизни, продолжила работать и заниматься привычными делами", - подчеркивается в сообщении.