https://ria.ru/20250127/moskva-1995623626.html

В Москве побит температурный рекорд для 27 января

В Москве побит температурный рекорд для 27 января - РИА Новости, 27.01.2025

В Москве побит температурный рекорд для 27 января

В Москве побит температурный рекорд для 27 января, установленный в 1914 году, воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:29:00+03:00

2025-01-27T07:29:00+03:00

2025-01-27T07:29:00+03:00

общество

москва

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве побит температурный рекорд для 27 января, установленный в 1914 году, воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Такого тепла в Москве не было 111 лет. В столице России установлен новый температурный рекорд для 27 января за всю историю регулярных метеоизмерений. Уже к 5 часам утра, несмотря на дождь, столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,3, к 6 утра было уже плюс 3,5. Прежний температурный максимум 1914 года, когда было плюс 3,0, пал", - рассказал синоптик. Он добавил, что в течение дня рост температуры продолжится и максимальные термометры покажут плюс 4-6 градусов. "Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды, и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов", - уточнил специалист.

https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, евгений тишковец