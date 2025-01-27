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Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 27.01.2025 (обновлено: 18:04 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/morpekhi-1995767853.html
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи-тихоокеанцы эвакуировали и спасли раненного гранатой пленного бойца ВСУ, об этом сам украинский военнослужащий Сергей... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:54:00+03:00
2025-01-27T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи-тихоокеанцы эвакуировали и спасли раненного гранатой пленного бойца ВСУ, об этом сам украинский военнослужащий Сергей Савченко рассказал корреспонденту РИА Новости. "Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально. Своими глазами вижу, что к чему. Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились", — рассказал он. По словам пленного, он получил ранения в спину, ягодицы, бедра. Кроме того, у него пострадали пальцы ног. Несмотря на большое количество ранений, морпехи-тихоокеанцы оказали ему помощь, а потом сумели эвакуировать в тыл под огнем противника. Савченко отметил, что жалеет, что не сдался в плен сразу, до получения ранения. "Получается, что да (зря боялся сдавать в плен), лучше бы сдался перед тем, как был ранен, потому что выходить было уже очень сложно", — пояснил он.Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Великая Новоселка.
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
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Украинский военный о своем спасении морпехами Тихоокеанского флота
Попавший в плен украинский военный рассказал РИА Новости, как его спасли штурмовавшие Великую Новоселку морпехи Тихоокеанского флота.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ

Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ

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ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи-тихоокеанцы эвакуировали и спасли раненного гранатой пленного бойца ВСУ, об этом сам украинский военнослужащий Сергей Савченко рассказал корреспонденту РИА Новости.
«
"Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально. Своими глазами вижу, что к чему. Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились", — рассказал он.
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По словам пленного, он получил ранения в спину, ягодицы, бедра. Кроме того, у него пострадали пальцы ног. Несмотря на большое количество ранений, морпехи-тихоокеанцы оказали ему помощь, а потом сумели эвакуировать в тыл под огнем противника.
Савченко отметил, что жалеет, что не сдался в плен сразу, до получения ранения.
"Получается, что да (зря боялся сдавать в плен), лучше бы сдался перед тем, как был ранен, потому что выходить было уже очень сложно", — пояснил он.
Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Великая Новоселка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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