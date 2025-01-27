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Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи-тихоокеанцы эвакуировали и спасли раненного гранатой пленного бойца ВСУ, об этом сам украинский военнослужащий Сергей... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:54:00+03:00
2025-01-27T17:54:00+03:00
2025-01-27T18:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи-тихоокеанцы эвакуировали и спасли раненного гранатой пленного бойца ВСУ, об этом сам украинский военнослужащий Сергей Савченко рассказал корреспонденту РИА Новости. "Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально. Своими глазами вижу, что к чему. Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились", — рассказал он. По словам пленного, он получил ранения в спину, ягодицы, бедра. Кроме того, у него пострадали пальцы ног. Несмотря на большое количество ранений, морпехи-тихоокеанцы оказали ему помощь, а потом сумели эвакуировать в тыл под огнем противника. Савченко отметил, что жалеет, что не сдался в плен сразу, до получения ранения. "Получается, что да (зря боялся сдавать в плен), лучше бы сдался перед тем, как был ранен, потому что выходить было уже очень сложно", — пояснил он.Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Великая Новоселка.
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
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Украинский военный о своем спасении морпехами Тихоокеанского флота
Попавший в плен украинский военный рассказал РИА Новости, как его спасли штурмовавшие Великую Новоселку морпехи Тихоокеанского флота.
2025-01-27T17:54
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Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненого солдата ВСУ
Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ