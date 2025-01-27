https://ria.ru/20250127/morgenshtern-1995671180.html

Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Моргенштерна* объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 27.01.2025

Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Следственный комитет заочно обвинил рэпера Алишера Моргенштерна* в нарушении закона об иноагентах, он объявлен в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:50:00+03:00

2025-01-27T11:50:00+03:00

2025-01-27T11:52:00+03:00

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шоубиз

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет заочно обвинил рэпера Алишера Моргенштерна* в нарушении закона об иноагентах, он объявлен в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна.* Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.Отмечается. что не позднее 21 марта 2024 года Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без необходимых пометок.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250118/morgenshtern-1994348261.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия