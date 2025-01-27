Рейтинг@Mail.ru
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:50 27.01.2025 (обновлено: 11:52 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/morgenshtern-1995671180.html
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 27.01.2025
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
Следственный комитет заочно обвинил рэпера Алишера Моргенштерна* в нарушении закона об иноагентах, он объявлен в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:50:00+03:00
2025-01-27T11:52:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891592617_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_68a31866e278f6d8bf224e9ac19d12b9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет заочно обвинил рэпера Алишера Моргенштерна* в нарушении закона об иноагентах, он объявлен в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна.* Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.Отмечается. что не позднее 21 марта 2024 года Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без необходимых пометок.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250118/morgenshtern-1994348261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891592617_0:0:2237:1677_1920x0_80_0_0_b36dccee9c3e7eeebada2aee9708d006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз, Россия, Происшествия
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах и объявили в розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет заочно обвинил рэпера Алишера Моргенштерна* в нарушении закона об иноагентах, он объявлен в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна.* Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.
Отмечается. что не позднее 21 марта 2024 года Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без необходимых пометок.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Суд арестовал имущество Моргенштерна*
18 января, 11:09
 
ШоубизСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала