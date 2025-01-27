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ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии - РИА Новости, 27.01.2025
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17:43 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995762691.html
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии - РИА Новости, 27.01.2025
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии
Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:43:00+03:00
2025-01-27T17:43:00+03:00
молдавия
кишинев
украина
кайя каллас
дорин речан
евросоюз
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995739612.html
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молдавия, кишинев, украина, кайя каллас, дорин речан, евросоюз, газпром
Молдавия, Кишинев, Украина, Кайя Каллас, Дорин Речан, Евросоюз, Газпром
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии

Каллас: ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро на закупки газа

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
«
"ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа
Вчера, 16:38
Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Кишинев подготовил план гумпомощи для жителей Приднестровья, заявила Санду
30 декабря 2024, 13:37
 
МолдавияКишиневУкраинаКайя КалласДорин РечанЕвросоюзГазпром
 
 
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