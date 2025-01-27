https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995762691.html
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии - РИА Новости, 27.01.2025
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии
Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:43:00+03:00
2025-01-27T17:43:00+03:00
2025-01-27T17:43:00+03:00
молдавия
кишинев
украина
кайя каллас
дорин речан
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995739612.html
https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, украина, кайя каллас, дорин речан, евросоюз, газпром
Молдавия, Кишинев, Украина, Кайя Каллас, Дорин Речан, Евросоюз, Газпром
ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии
Каллас: ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро на закупки газа