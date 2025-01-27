https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995762691.html

ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии

ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии - РИА Новости, 27.01.2025

ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии

Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:43:00+03:00

2025-01-27T17:43:00+03:00

2025-01-27T17:43:00+03:00

молдавия

кишинев

украина

кайя каллас

дорин речан

евросоюз

газпром

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995739612.html

https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html

молдавия

кишинев

украина

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молдавия, кишинев, украина, кайя каллас, дорин речан, евросоюз, газпром