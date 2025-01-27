https://ria.ru/20250127/mirshaymer-1995619898.html

"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО

"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО - РИА Новости, 27.01.2025

"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО

Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:07:00+03:00

2025-01-27T06:07:00+03:00

2025-01-27T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

восточная европа

джон миршаймер

гленн гринвальд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471956_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_f84b8a019d2ef08e6fdc7e477022e112.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду."Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах. Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между <...> Западом и Россией", — рассказал профессор.По его мнению, замороженный конфликт на Украине не принесет полноценного мира из-за того, что токсичные отношения между Западом и Россией сохранятся. При этом полноценное мирное соглашение может предотвратить подобный сценарий, считает Миршаймер."У вас будут токсичные отношения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой. <...> Вот что произойдет, если вы получите замороженный конфликт. Если бы вы хотели иметь настоящее мирное соглашение, этого бы не произошло", — отметил он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html

https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html

украина

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, восточная европа, джон миршаймер, гленн гринвальд