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"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/mirshaymer-1995619898.html
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО - РИА Новости, 27.01.2025
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО
Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:07:00+03:00
2025-01-27T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
восточная европа
джон миршаймер
гленн гринвальд
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду."Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах. Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между &lt;...&gt; Западом и Россией", — рассказал профессор.По его мнению, замороженный конфликт на Украине не принесет полноценного мира из-за того, что токсичные отношения между Западом и Россией сохранятся. При этом полноценное мирное соглашение может предотвратить подобный сценарий, считает Миршаймер."У вас будут токсичные отношения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой. &lt;...&gt; Вот что произойдет, если вы получите замороженный конфликт. Если бы вы хотели иметь настоящее мирное соглашение, этого бы не произошло", — отметил он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html
https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html
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в мире, украина, россия, восточная европа, джон миршаймер, гленн гринвальд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Восточная Европа, Джон Миршаймер, Гленн Гринвальд
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО

Миршаймер: заморозка конфликта на Украине вызовет хаос в других частях Европы

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Расчет ударных БПЛА группировки Днепр уничтожил два миномета и склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.
"Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах. Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между <...> Западом и Россией", — рассказал профессор.
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По его мнению, замороженный конфликт на Украине не принесет полноценного мира из-за того, что токсичные отношения между Западом и Россией сохранятся. При этом полноценное мирное соглашение может предотвратить подобный сценарий, считает Миршаймер.
"У вас будут токсичные отношения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой. <...> Вот что произойдет, если вы получите замороженный конфликт. Если бы вы хотели иметь настоящее мирное соглашение, этого бы не произошло", — отметил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВосточная ЕвропаДжон МиршаймерГленн Гринвальд
 
 
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