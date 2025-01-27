https://ria.ru/20250127/mirshaymer-1995619898.html
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО - РИА Новости, 27.01.2025
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО
Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:07:00+03:00
2025-01-27T06:07:00+03:00
2025-01-27T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
восточная европа
джон миршаймер
гленн гринвальд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471956_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_f84b8a019d2ef08e6fdc7e477022e112.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду."Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах. Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между <...> Западом и Россией", — рассказал профессор.По его мнению, замороженный конфликт на Украине не принесет полноценного мира из-за того, что токсичные отношения между Западом и Россией сохранятся. При этом полноценное мирное соглашение может предотвратить подобный сценарий, считает Миршаймер."У вас будут токсичные отношения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой. <...> Вот что произойдет, если вы получите замороженный конфликт. Если бы вы хотели иметь настоящее мирное соглашение, этого бы не произошло", — отметил он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html
https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html
украина
россия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471956_200:0:1624:1068_1920x0_80_0_0_89d73daecd9942775632d3b9c4ef2750.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, восточная европа, джон миршаймер, гленн гринвальд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Восточная Европа, Джон Миршаймер, Гленн Гринвальд
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО
Миршаймер: заморозка конфликта на Украине вызовет хаос в других частях Европы