https://ria.ru/20250127/minoborony-1995792548.html
Минобороны раскрыло подробности освобождения Николаево-Дарьино
Минобороны раскрыло подробности освобождения Николаево-Дарьино - РИА Новости, 27.01.2025
Минобороны раскрыло подробности освобождения Николаево-Дарьино
Министерство обороны России раскрыло подробности освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:36:00+03:00
2025-01-27T20:36:00+03:00
2025-01-27T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство обороны России раскрыло подробности освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области."Подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при поддержке огня артиллерии и ударов беспилотных летательных аппаратов продолжили улучшение положения по переднему краю и, форсировав реку Снагость, освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, российские военные провели разведывательные действия и доразведку украинских позиций, что позволило им вскрыть систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в самом селе и его окрестностях, а также определить наиболее подходящие для штурма подступы."Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники малыми группами пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения, а также уничтожали выявленные огневые точки противника", — указали в Минобороны.Затем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, взяли населенный пункт под контроль. Украинские солдаты бежали, бросив раненых и убитых. Часть из них сложила оружие и сдалась в плен.Один из российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении села, рассказал, что при штурме забрал у противника рацию и слушал переговоры. "Но речь была непонятная. И даже это не украинский язык, а больше похож на арабский", — поделился мнением командир взвода с позывным Лекс.Ранее в понедельник оборонное ведомство сообщило, что бойцы группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили Николаево-Дарьино. Они также поразили 12 украинских бригад в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного.Всего за время сражений в Курской области ВСУ потеряли более 55 190 боевиков и 321 танк.
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
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Освобождение Николаево-Дарьино в Курской области
Освобождение Николаево-Дарьино в Курской области
2025-01-27T20:36
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Минобороны раскрыло подробности освобождения Николаево-Дарьино
МО РФ показало кадры из освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство обороны России раскрыло подробности освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области.
"Подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при поддержке огня артиллерии и ударов беспилотных летательных аппаратов продолжили улучшение положения по переднему краю и, форсировав реку Снагость, освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, российские военные провели разведывательные действия и доразведку украинских позиций, что позволило им вскрыть систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ
в самом селе и его окрестностях, а также определить наиболее подходящие для штурма подступы.
"Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники малыми группами пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения, а также уничтожали выявленные огневые точки противника", — указали в Минобороны.
Затем штурмовые группы ВДВ
, используя весь арсенал стрелкового вооружения, взяли населенный пункт под контроль. Украинские солдаты бежали, бросив раненых и убитых. Часть из них сложила оружие и сдалась в плен.
Один из российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении села, рассказал, что при штурме забрал у противника рацию и слушал переговоры.
"Но речь была непонятная. И даже это не украинский язык, а больше похож на арабский", — поделился мнением командир взвода с позывным Лекс.
Ранее в понедельник оборонное ведомство сообщило, что бойцы группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили Николаево-Дарьино. Они также поразили 12 украинских бригад в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного.
Всего за время сражений в Курской области ВСУ потеряли более 55 190 боевиков и 321 танк.