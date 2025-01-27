https://ria.ru/20250127/minoborony-1995688058.html

Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025

Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:04:00+03:00

2025-01-27T13:04:00+03:00

2025-01-27T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино", — говорится в сводке.Кроме того, подразделения "Севера" нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины.За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:

https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины