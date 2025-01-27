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Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:04:00+03:00
2025-01-27T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино", — говорится в сводке.Кроме того, подразделения "Севера" нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины.За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:
https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино", — говорится в сводке.
Кроме того, подразделения "Севера" нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины
.
За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
- более 190 человек убитыми и ранеными;
- два танка;
- бронетранспортер;
- десять боевых бронемашин;
- пять автомобилей.
Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.
Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:
- более 55 190 солдат;
- 321 танк и 238 БМП;
- 184 бронетранспортера;
- 1636 боевых бронемашин;
- 1644 автомобиля;
- 392 артиллерийских орудия;
- 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
- 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- восемь транспортно-заряжающих машин;
- 103 станции РЭБ;
- 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре РЛС ПВО;
- 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.