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Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 27.01.2025 (обновлено: 13:39 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/minoborony-1995688058.html
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:04:00+03:00
2025-01-27T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино", — говорится в сводке.Кроме того, подразделения "Севера" нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины.За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:
https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Минобороны: бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Кроме того, подразделения "Севера" нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
  • более 190 человек убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • бронетранспортер;
  • десять боевых бронемашин;
  • пять автомобилей.
Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.
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26 января, 08:31
Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:
  • более 55 190 солдат;
  • 321 танк и 238 БМП;
  • 184 бронетранспортера;
  • 1636 боевых бронемашин;
  • 1644 автомобиля;
  • 392 артиллерийских орудия;
  • 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • восемь транспортно-заряжающих машин;
  • 103 станции РЭБ;
  • 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре РЛС ПВО;
  • 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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