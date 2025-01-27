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В Подмосковье за год выдворили 28 тысяч мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
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13:06 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/migranty-1995687897.html
В Подмосковье за год выдворили 28 тысяч мигрантов
В Подмосковье за год выдворили 28 тысяч мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
В Подмосковье за год выдворили 28 тысяч мигрантов
Количество мигрантов, нелегально находившихся в Подмосковье и выдворенных из России, в прошлом оду составило 28 тысяч, это на треть больше, чем в 2023-м,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:06:00+03:00
2025-01-27T13:06:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
андрей храпов
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество мигрантов, нелегально находившихся в Подмосковье и выдворенных из России, в прошлом оду составило 28 тысяч, это на треть больше, чем в 2023-м, сообщил начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков на заседании коллегии. "Проведено 111 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов: объектов строительства, торговли, сферы услуг. Выдворено и депортировано 28 тысяч лиц, нелегально находящихся на территории Московской области. Это на треть больше, чем годом ранее. Более чем на четверть увеличилось количество принятых решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство", - сказал Пауков. Кроме того, в 2024 году было выявлено более 8,5 тысяч наркопреступлений, ликвидировано 67 подпольных лабораторий, добавил он. В заседании коллегии ГУМВД России по Московской области, на которой подведены итоги работы за 2024 год, принял участие замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.
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россия, московская область (подмосковье), андрей храпов, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Храпов, Происшествия
В Подмосковье за год выдворили 28 тысяч мигрантов

МВД: число мигрантов-нелегалов в Подмосковье выросло на треть в 2024 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество мигрантов, нелегально находившихся в Подмосковье и выдворенных из России, в прошлом оду составило 28 тысяч, это на треть больше, чем в 2023-м, сообщил начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков на заседании коллегии.
"Проведено 111 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов: объектов строительства, торговли, сферы услуг. Выдворено и депортировано 28 тысяч лиц, нелегально находящихся на территории Московской области. Это на треть больше, чем годом ранее. Более чем на четверть увеличилось количество принятых решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство", - сказал Пауков.
Кроме того, в 2024 году было выявлено более 8,5 тысяч наркопреступлений, ликвидировано 67 подпольных лабораторий, добавил он.
В заседании коллегии ГУМВД России по Московской области, на которой подведены итоги работы за 2024 год, принял участие замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей ХраповПроисшествия
 
 
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