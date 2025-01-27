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МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии

МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии

Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:51:00+03:00

2025-01-27T16:51:00+03:00

2025-01-27T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в сообщении на сайте МИД."В Москве приветствуют успешное проведение очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК, уверенно победил действующий глава государства А. Г. Лукашенко. <...> В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики", — заявили в министерстве. Там также подчеркнули, что осуждают голословные и предвзятые заявления от официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и некоторых западных стран, которые называют прошедшие выборы фиктивными и недействительными. "Нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования. Это противоречит не только профессиональной этике, но и здравому смыслу", — указали в МИД.Отмечается, что подобные вбросы представляют собой очередное проявление двойных стандартов "коллективного Запада" и попытки вмешательства во внутренние дела, направленные на раскачивание ситуации в Белоруссии."МИД России твердо настроен на продолжение товарищеского взаимодействия с белорусскими коллегами, взаимной поддержки и плотной координации на международной арене", — резюмировали в ведомстве. Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995679421.html

https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995696782.html

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