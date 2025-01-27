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МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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16:51 27.01.2025 (обновлено: 18:11 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html
МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии
МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии
Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:51:00+03:00
2025-01-27T18:11:00+03:00
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обсе
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в сообщении на сайте МИД."В Москве приветствуют успешное проведение очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК, уверенно победил действующий глава государства А. Г. Лукашенко. &lt;...&gt; В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики", — заявили в министерстве. Там также подчеркнули, что осуждают голословные и предвзятые заявления от официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и некоторых западных стран, которые называют прошедшие выборы фиктивными и недействительными. "Нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования. Это противоречит не только профессиональной этике, но и здравому смыслу", — указали в МИД.Отмечается, что подобные вбросы представляют собой очередное проявление двойных стандартов "коллективного Запада" и попытки вмешательства во внутренние дела, направленные на раскачивание ситуации в Белоруссии."МИД России твердо настроен на продолжение товарищеского взаимодействия с белорусскими коллегами, взаимной поддержки и плотной координации на международной арене", — резюмировали в ведомстве. Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995679421.html
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в мире, россия, белоруссия, евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025, москва, александр лукашенко
В мире, Россия, Белоруссия, Евросоюз, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы президента Белоруссии — 2025, Москва, Александр Лукашенко
МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии

Россия осуждает заявления ЕС и БДИПЧ ОБСЕ о фиктивности выборов в Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в сообщении на сайте МИД.
"В Москве приветствуют успешное проведение очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК, уверенно победил действующий глава государства А. Г. Лукашенко. <...> В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики", — заявили в министерстве.
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Там также подчеркнули, что осуждают голословные и предвзятые заявления от официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и некоторых западных стран, которые называют прошедшие выборы фиктивными и недействительными.

Ранее в понедельник Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, тогда как Минск направил организации приглашение.

"Нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования. Это противоречит не только профессиональной этике, но и здравому смыслу", — указали в МИД.
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Отмечается, что подобные вбросы представляют собой очередное проявление двойных стандартов "коллективного Запада" и попытки вмешательства во внутренние дела, направленные на раскачивание ситуации в Белоруссии.
"МИД России твердо настроен на продолжение товарищеского взаимодействия с белорусскими коллегами, взаимной поддержки и плотной координации на международной арене", — резюмировали в ведомстве.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
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Инфографика
Предварительные итоги выборов президента в БелоруссииПосмотреть
 
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