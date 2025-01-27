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Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину - РИА Новости, 27.01.2025
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину
Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону события в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:00:00+03:00
2025-01-27T16:00:00+03:00
2025-01-27T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону события в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Министры провели обмен мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ливана, а также на положение дел в Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем поступательном развитии многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства с опорой на договоренности, достигнутые в ходе переговоров президентов в октябре 2024 года., отметили в МИД. "Министры подчеркнули обоюдный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации, в том числе на площадках международных организаций", - заключили в ведомстве.
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в мире, цены на нефть, россия, оаэ, сирия, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Россия, ОАЭ, Сирия, Сергей Лавров
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Палестине