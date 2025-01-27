Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/mid-1995728142.html
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину - РИА Новости, 27.01.2025
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину
Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону события в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:00:00+03:00
2025-01-27T16:00:00+03:00
в мире
цены на нефть
россия
оаэ
сирия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597573316_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_8d3645ab2139202787d8a1ae5f68de24.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону события в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Министры провели обмен мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ливана, а также на положение дел в Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем поступательном развитии многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства с опорой на договоренности, достигнутые в ходе переговоров президентов в октябре 2024 года., отметили в МИД. "Министры подчеркнули обоюдный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации, в том числе на площадках международных организаций", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/putin-1994881418.html
россия
оаэ
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597573316_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_1ce35c068134595e6e0d6c92b3701588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, оаэ, сирия, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Россия, ОАЭ, Сирия, Сергей Лавров
Главы МИД России и ОАЭ обсудили Сирию и Палестину

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Палестине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону события в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Министры провели обмен мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ливана, а также на положение дел в Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем поступательном развитии многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства с опорой на договоренности, достигнутые в ходе переговоров президентов в октябре 2024 года., отметили в МИД.
"Министры подчеркнули обоюдный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации, в том числе на площадках международных организаций", - заключили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт
21 января, 19:20
 
В миреЦены на нефтьРоссияОАЭСирияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала