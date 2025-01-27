https://ria.ru/20250127/mid-1995727800.html

МИД заявил протест молдавскому послу из-за публикации конфиденциальной ноты

МИД заявил протест молдавскому послу из-за публикации конфиденциальной ноты - РИА Новости, 27.01.2025

МИД заявил протест молдавскому послу из-за публикации конфиденциальной ноты

МИД РФ сообщил, что заявил протест послу Молдавии в России Лилиану Дарию в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:55:00+03:00

2025-01-27T15:55:00+03:00

2025-01-27T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. МИД РФ сообщил, что заявил протест послу Молдавии в России Лилиану Дарию в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе. "Послу Республики Молдова также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты Посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Россия рассматривает эти действия как недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность контактов РФ и Молдавии по дипломатическим каналам.

https://ria.ru/20250125/pridnestrove-1995450283.html

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