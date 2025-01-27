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В зоне СВО погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы
В зоне СВО погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы - РИА Новости, 27.01.2025
В зоне СВО погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы
Известный мельник Сергей Ешин, восстанавливавший водяную мельницу в Курской области, погиб в зоне СВО, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:22:00+03:00
2025-01-27T01:22:00+03:00
2025-01-27T01:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр хинштейн
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Известный мельник Сергей Ешин, восстанавливавший водяную мельницу в Курской области, погиб в зоне СВО, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В ходе специальной военной операции погиб Сергей Ешин, известный многим, как хранитель и продолжатель традиций мельничного дела", — написал глава региона.Он пояснил, что Ешин, в частности, восстановил водяную мельницу в Красниково Пристенского района. Кроме того, он помогал в реконструкции ветряной мельницы в самарском селе Бариновка.Хинштейн назвал Ешина светлым человеком с большим сердцем и подчеркнул, что его гибель стала невосполнимой утратой
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россия, курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В зоне СВО погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы
Хинштейн: в зоне СВО погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы Ешин