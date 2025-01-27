https://ria.ru/20250127/melnichenko-1995787841.html
Пензенский губернатор предложил развивать кооперацию с бизнесом Узбекистана
Пензенский губернатор предложил развивать кооперацию с бизнесом Узбекистана - РИА Новости, 27.01.2025
Пензенский губернатор предложил развивать кооперацию с бизнесом Узбекистана
Сотрудничество Пензенской области и регионов Узбекистана может выйти на новый уровень, настало время развивать кооперацию в мебельной промышленности, в сельском РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:53:00+03:00
2025-01-27T19:53:00+03:00
2025-01-27T19:53:00+03:00
пензенская область
узбекистан
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олег мельниченко
ботиржон асадов
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ПЕНЗА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудничество Пензенской области и регионов Узбекистана может выйти на новый уровень, настало время развивать кооперацию в мебельной промышленности, в сельском хозяйстве, в образовательной сфере, в области культуры, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. Губернатор в понедельник в Пензе обсудил развитие сотрудничества с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. "В 2024 году внешнеторговый оборот с Узбекистаном увеличился на 40% - товары поставляют около 50 пензенских предприятий. При этом потенциал сотрудничества намного шире достигнутого уровня. Население Узбекистана растет, а вместе с ним потребление товаров и услуг. Предложил узбекской стороне кооперацию в мебельной промышленности, в сельском хозяйстве - экспорт мяса птицы, в образовательной сфере - подготовку кадров, в области культуры - гастроли творческих коллективов. Профильным министрам поручил детально проработать вопросы сотрудничества", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. Он отметил, что Пензенская область намерена развивать торговлю и расширять межрегиональное взаимодействие. "Намерены подписать соглашение с Самаркандской областью, вслед за Ташкентской, Андижанской и Бухарской. Планируем визит в Узбекистан и участие в промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Там сможем сделать следующий шаг к укреплению наших деловых и дружественных связей", - добавил глава региона. Асадов назвал среди перспективных направлений взаимодействия мебельную промышленность, поскольку в Узбекистане активно развивается строительство жилья и социальных объектов, сельское хозяйство, торговля, сфера высшего и среднего специального образования. "Очень надеюсь, что мы перейдем к новым формам сотрудничества, что позволит нам достичь высоких результатов", - цитирует слова посла пресс-служба правительства Пензенской области. Он отметил высокий потенциал пензенских промышленных предприятий и заявил, что желает лично ознакомиться с производственным процессом. "Думаю, более конкретно об углублении совместной работы можно будет говорить по итогам посещения Узбекистана делегацией Пензенской области", - добавил Асадов.
https://ria.ru/20250123/bolnitsa-1995170018.html
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узбекистан, пензенская область, пенза, олег мельниченко, ботиржон асадов
Пензенская область, Узбекистан, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко, Ботиржон Асадов
Пензенский губернатор предложил развивать кооперацию с бизнесом Узбекистана
Пензенский губернатор Мельниченко обсудил развитие сотрудничества с Узбекистаном
ПЕНЗА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудничество Пензенской области и регионов Узбекистана может выйти на новый уровень, настало время развивать кооперацию в мебельной промышленности, в сельском хозяйстве, в образовательной сфере, в области культуры, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
Губернатор в понедельник в Пензе
обсудил развитие сотрудничества с послом Узбекистана
в России Ботиржоном Асадовым
.
"В 2024 году внешнеторговый оборот с Узбекистаном увеличился на 40% - товары поставляют около 50 пензенских предприятий. При этом потенциал сотрудничества намного шире достигнутого уровня. Население Узбекистана растет, а вместе с ним потребление товаров и услуг. Предложил узбекской стороне кооперацию в мебельной промышленности, в сельском хозяйстве - экспорт мяса птицы, в образовательной сфере - подготовку кадров, в области культуры - гастроли творческих коллективов. Профильным министрам поручил детально проработать вопросы сотрудничества", - написал Мельниченко
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Пензенская область
намерена развивать торговлю и расширять межрегиональное взаимодействие.
"Намерены подписать соглашение с Самаркандской областью
, вслед за Ташкентской, Андижанской и Бухарской. Планируем визит в Узбекистан и участие в промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Там сможем сделать следующий шаг к укреплению наших деловых и дружественных связей", - добавил глава региона.
Асадов назвал среди перспективных направлений взаимодействия мебельную промышленность, поскольку в Узбекистане активно развивается строительство жилья и социальных объектов, сельское хозяйство, торговля, сфера высшего и среднего специального образования.
"Очень надеюсь, что мы перейдем к новым формам сотрудничества, что позволит нам достичь высоких результатов", - цитирует слова посла пресс-служба правительства Пензенской области.
Он отметил высокий потенциал пензенских промышленных предприятий и заявил, что желает лично ознакомиться с производственным процессом.
"Думаю, более конкретно об углублении совместной работы можно будет говорить по итогам посещения Узбекистана делегацией Пензенской области", - добавил Асадов.