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Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату - РИА Новости, 27.01.2025
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11:06 27.01.2025 (обновлено: 11:43 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/medveditsa-1995658862.html
Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату
Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату - РИА Новости, 27.01.2025
Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату
Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:06:00+03:00
2025-01-27T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Звездочка сразу начала активно осваивать игровую комнату. Ведет она себя достаточно уверенно, изучает все, учится лазить по бревнам, так же, как и до нее Маша. Она очень любит вскарабкиваться на окно, играть с игрушками. Характер у Звездочки более уверенный, самодостаточный, она менее привязана к людям", — цитируют в сообщении зоосада начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина. Он отметил, что медведица предпочитает играть сама с собой, нежели с людьми, выдерживает определенную дистанцию. У Звездочки развитые по возрасту координация и сила. В прошлом году в Московском зоопарке поселились три малайских медвежонка. Им дали имена Маша, Звездочка и Лучик.
https://ria.ru/20250104/medvezhata-1992471396.html
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Малайская медведица Звездочка в игровой комнате
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общество, михаил брагин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Михаил Брагин, Московский зоопарк
Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату

Малайская медведица Звёздочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Звездочка сразу начала активно осваивать игровую комнату. Ведет она себя достаточно уверенно, изучает все, учится лазить по бревнам, так же, как и до нее Маша. Она очень любит вскарабкиваться на окно, играть с игрушками. Характер у Звездочки более уверенный, самодостаточный, она менее привязана к людям", — цитируют в сообщении зоосада начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина.
Он отметил, что медведица предпочитает играть сама с собой, нежели с людьми, выдерживает определенную дистанцию. У Звездочки развитые по возрасту координация и сила.
В прошлом году в Московском зоопарке поселились три малайских медвежонка. Им дали имена Маша, Звездочка и Лучик.
Малайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 09:57
 
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