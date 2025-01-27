https://ria.ru/20250127/medveditsa-1995658862.html

Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату

Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату - РИА Новости, 27.01.2025

Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату

Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:06:00+03:00

2025-01-27T11:06:00+03:00

2025-01-27T11:43:00+03:00

хорошие новости

общество

михаил брагин

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995661392_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6045eed921699c83dfe5663ba1e02e0f.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Звездочка сразу начала активно осваивать игровую комнату. Ведет она себя достаточно уверенно, изучает все, учится лазить по бревнам, так же, как и до нее Маша. Она очень любит вскарабкиваться на окно, играть с игрушками. Характер у Звездочки более уверенный, самодостаточный, она менее привязана к людям", — цитируют в сообщении зоосада начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина. Он отметил, что медведица предпочитает играть сама с собой, нежели с людьми, выдерживает определенную дистанцию. У Звездочки развитые по возрасту координация и сила. В прошлом году в Московском зоопарке поселились три малайских медвежонка. Им дали имена Маша, Звездочка и Лучик.

https://ria.ru/20250104/medvezhata-1992471396.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Малайская медведица Звездочка в игровой комнате Малайская медведица Звездочка в игровой комнате 2025-01-27T11:06 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил брагин, московский зоопарк