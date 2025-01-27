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На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута - РИА Новости, 27.01.2025
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22:57 27.01.2025 (обновлено: 23:59 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/mazut-1995802432.html
На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута
На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута - РИА Новости, 27.01.2025
На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута
Специалисты завершили финальную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:57:00+03:00
2025-01-27T23:59:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
севастополь
виталий савельев
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты завершили финальную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", сообщил оперштаб Краснодарского края. "Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена. Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов", — говорится в заявлении.Уточняется, что следующим этапом станет утилизация кормы судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.В минувшую субботу вице-премьер Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" раньше запланированного срока.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250127/mazut-1995707623.html
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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, севастополь, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керченский пролив
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Севастополь, Виталий Савельев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Керченский пролив
На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута

Оперштаб Кубани сообщил о завершении очистки от мазута кормы "Волгонефти-239"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты завершили финальную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена. Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что следующим этапом станет утилизация кормы судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.
В минувшую субботу вице-премьер Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" раньше запланированного срока.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияТамань (станица)Краснодарский крайСевастопольВиталий СавельевКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКерченский пролив
 
 
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