https://ria.ru/20250127/mazut-1995802432.html

На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута

На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута - РИА Новости, 27.01.2025

На "Волгонефти-239" завершили очистку от остатков мазута

Специалисты завершили финальную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:57:00+03:00

2025-01-27T22:57:00+03:00

2025-01-27T23:59:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

краснодарский край

севастополь

виталий савельев

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

керченский пролив

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КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты завершили финальную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", сообщил оперштаб Краснодарского края. "Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена. Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов", — говорится в заявлении.Уточняется, что следующим этапом станет утилизация кормы судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.В минувшую субботу вице-премьер Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" раньше запланированного срока.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250127/mazut-1995707623.html

https://ria.ru/20250126/mazut-1995525487.html

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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, севастополь, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керченский пролив