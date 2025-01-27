Песок с мазутом больше не будут свозить на полигон в Ростовской области
Слюсарь: песок с мазутом завезли в Семикаракорск незаконно, этого не повторится
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Песок с мазутом больше не будут завозить в Семикаракорск Ростовской области, куда ранее незаконно доставили первую партию загрязненного песка, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В воскресенье он проинформировал, что на неподготовленный полигон в Семикаракорске без согласования завезли песок с мазутом. После этого въезд на него для фур с песком был закрыт.
"Загрязненный песок не будут завозить - ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Это решение затвердили с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым, который накануне приехал к нам в регион", - написал Слюсарь.
Он уточнил, что въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурят полиция и общественники, работают природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и минприроды.
"Вчера на территорию области прибыли ещё 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно", - добавил глава региона.
По его информации, песок, который успели завезти до принятия запрета, будет переработан. Это чуть более 3% от общего объёма, который планировали привезти по заключенному договору. Главное условие - компания "Южный город" должна представить безопасные и экологичные решения, как это будет сделано, отметил Слюсарь.
Что касается мазута, на переработку которого заключила договор компания "Чистота", его используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов. Там также работают надзорные органы, проверяя производственные мощности.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.