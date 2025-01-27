Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии
"Ингушэнерго" пресекло майнинг-хищение почти на 90 миллионов рублей
© Россети Северный Кавказ/ВКонтактеСпециалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии
Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии почти на 90 миллионов рублей, объема похищенного электричества хватило бы на двухнедельное обеспечение крупнейшего города региона Назрани, сообщила пресс-служба компании.
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"В ходе совместного рейда энергетики и рабочая группа УФСБ России по Республике Ингушетия обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при осмотре нежилого помещения на окраине села выявлено незаконно присоединенное оборудование – 334 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты.
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"Составлен акт о безучетном потреблении на 9,3 миллиона киловатт-часов. Это сопоставимо с полумесячным потреблением крупнейшего города республики – Назрани. Нанесенный ущерб оценен почти в 89,2 миллиона рублей", - отметили в компании.
Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Ингушетии.
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