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Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии - РИА Новости, 27.01.2025
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17:25 27.01.2025 (обновлено: 17:38 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/mayning-1995757562.html
Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии
Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии - РИА Новости, 27.01.2025
Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии
Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии почти на 90 миллионов... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:25:00+03:00
2025-01-27T17:38:00+03:00
назрань
россия
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии почти на 90 миллионов рублей, объема похищенного электричества хватило бы на двухнедельное обеспечение крупнейшего города региона Назрани, сообщила пресс-служба компании. "В ходе совместного рейда энергетики и рабочая группа УФСБ России по Республике Ингушетия обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса", - говорится в сообщении. Уточняется, что при осмотре нежилого помещения на окраине села выявлено незаконно присоединенное оборудование – 334 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты. "Составлен акт о безучетном потреблении на 9,3 миллиона киловатт-часов. Это сопоставимо с полумесячным потреблением крупнейшего города республики – Назрани. Нанесенный ущерб оценен почти в 89,2 миллиона рублей", - отметили в компании. Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Ингушетии.
https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html
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назрань, россия, республика ингушетия, происшествия
Назрань, Россия, Республика Ингушетия, Происшествия
Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии

"Ингушэнерго" пресекло майнинг-хищение почти на 90 миллионов рублей

© Россети Северный Кавказ/ВКонтактеСпециалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии
Специалисты филиала Россети Северный Кавказ - Ингушэнерго совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Россети Северный Кавказ/ВКонтакте
Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии почти на 90 миллионов рублей, объема похищенного электричества хватило бы на двухнедельное обеспечение крупнейшего города региона Назрани, сообщила пресс-служба компании.
«
"В ходе совместного рейда энергетики и рабочая группа УФСБ России по Республике Ингушетия обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что при осмотре нежилого помещения на окраине села выявлено незаконно присоединенное оборудование – 334 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты.
«
"Составлен акт о безучетном потреблении на 9,3 миллиона киловатт-часов. Это сопоставимо с полумесячным потреблением крупнейшего города республики – Назрани. Нанесенный ущерб оценен почти в 89,2 миллиона рублей", - отметили в компании.
Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Ингушетии.
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