https://ria.ru/20250127/mayning-1995757562.html

Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии

Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии - РИА Новости, 27.01.2025

Незаконно потребившую электроэнергию майнинг-ферму нашли в Ингушетии

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии почти на 90 миллионов... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:25:00+03:00

2025-01-27T17:25:00+03:00

2025-01-27T17:38:00+03:00

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республика ингушетия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" совместно с правоохранителями пресекли майнинг-хищение электроэнергии почти на 90 миллионов рублей, объема похищенного электричества хватило бы на двухнедельное обеспечение крупнейшего города региона Назрани, сообщила пресс-служба компании. "В ходе совместного рейда энергетики и рабочая группа УФСБ России по Республике Ингушетия обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса", - говорится в сообщении. Уточняется, что при осмотре нежилого помещения на окраине села выявлено незаконно присоединенное оборудование – 334 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты. "Составлен акт о безучетном потреблении на 9,3 миллиона киловатт-часов. Это сопоставимо с полумесячным потреблением крупнейшего города республики – Назрани. Нанесенный ущерб оценен почти в 89,2 миллиона рублей", - отметили в компании. Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Ингушетии.

https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html

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назрань, россия, республика ингушетия, происшествия