https://ria.ru/20250127/matkapital-1995653852.html

Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей - РИА Новости, 27.01.2025

Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:43:00+03:00

2025-01-27T10:43:00+03:00

2025-01-27T11:01:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

материнский капитал

правительство рф

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий. "Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих - 912 тысяч", - подчеркнул Мишустин.Кроме того, теперь ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как напомнил премьер-министр, раньше такие суммы были фиксированными. "Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", – резюмировал Мишустин.Как позднее уточнили в кабмине, в результате индексации единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250123/matkapital-1733022511.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, материнский капитал, правительство рф, социальный навигатор, детские вопросы