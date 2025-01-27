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Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей - РИА Новости, 27.01.2025
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10:43 27.01.2025 (обновлено: 11:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/matkapital-1995653852.html
Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей
Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей - РИА Новости, 27.01.2025
Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:43:00+03:00
2025-01-27T11:01:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
материнский капитал
правительство рф
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий. "Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих - 912 тысяч", - подчеркнул Мишустин.Кроме того, теперь ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как напомнил премьер-министр, раньше такие суммы были фиксированными. "Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", – резюмировал Мишустин.Как позднее уточнили в кабмине, в результате индексации единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250123/matkapital-1733022511.html
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общество, россия, михаил мишустин, материнский капитал, правительство рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Материнский капитал, Правительство РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

Мишустин: маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 690 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют с детьми по Красной площади
Люди гуляют с детьми по Красной площади - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий.
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23 января, 20:02
"Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих - 912 тысяч", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, теперь ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как напомнил премьер-министр, раньше такие суммы были фиксированными.
"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", – резюмировал Мишустин.
Как позднее уточнили в кабмине, в результате индексации единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинМатеринский капиталПравительство РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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