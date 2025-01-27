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Фильм "Мастер и Маргарита" получил премии "Белый слон" в шести номинациях
Фильм "Мастер и Маргарита" получил премии "Белый слон" в шести номинациях - РИА Новости, 27.01.2025
Фильм "Мастер и Маргарита" получил премии "Белый слон" в шести номинациях
Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" в шести номинациях, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:02:00+03:00
2025-01-27T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" в шести номинациях, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа". "Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Проект одержал победу в номинациях "Лучший (игровой полнометражный) фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая работа художника", "Лучшая музыка", "Лучшая мужская роль второго плана", "Событие года". "Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Михаила Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей.На кинопремии у "Мастера и Маргариты" было больше всего номинаций (14). Лучшим анимационным фильмом назвали "Папины письма". Лучший сериал - "Преступление и наказание", лучшая режиссерская работа - Бакур Бакурадзе, "Снег в моем дворе", лучшая главная мужская роль - Александр Робак, "Вечная зима", лучшая главная женская роль - Алина Ходжеванова, "Филателия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил булгаков, евгений цыганов, юлия снигирь, новости культуры, культура, кино и сериалы
Культура, Михаил Булгаков, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Новости культуры, Культура, Кино и сериалы
Фильм "Мастер и Маргарита" получил премии "Белый слон" в шести номинациях
Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом премии "Белый слон" в шести номинациях
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" в шести номинациях, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа".
"Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Проект одержал победу в номинациях "Лучший (игровой полнометражный) фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая работа художника", "Лучшая музыка", "Лучшая мужская роль второго плана", "Событие года".
"Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Михаила Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей.
На кинопремии у "Мастера и Маргариты" было больше всего номинаций (14).
Лучшим анимационным фильмом назвали "Папины письма". Лучший сериал - "Преступление и наказание", лучшая режиссерская работа - Бакур Бакурадзе, "Снег в моем дворе", лучшая главная мужская роль - Александр Робак, "Вечная зима", лучшая главная женская роль - Алина Ходжеванова, "Филателия".