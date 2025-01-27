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Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США - РИА Новости, 27.01.2025
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11:17 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/mask-1995666111.html
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США - РИА Новости, 27.01.2025
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США
Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи. РИА Новости, 27.01.2025
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2025-01-27T11:17:00+03:00
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илон маск
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи. "Чрезмерно много прописывают", - написал Маск в X, отреагировав на пост одного из пользователей в соцсети, который задался вопросом, почему антидепрессанты так популярны в США. Свой вопрос пользователь сопроводил таблицей, в которой приведен рейтинг стран по количеству использования депрессантов на каждую тысячу человек. Согласно таблице, лидером в мире являются США, где на тысячу человек приходится 110 принимающих препараты для лечения и профилактики депрессии.
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сша, илон маск, в мире
США, Илон Маск, В мире
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США

Маск: в США врачи назначают чрезмерно много антидепрессантов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи.
"Чрезмерно много прописывают", - написал Маск в X, отреагировав на пост одного из пользователей в соцсети, который задался вопросом, почему антидепрессанты так популярны в США.
Свой вопрос пользователь сопроводил таблицей, в которой приведен рейтинг стран по количеству использования депрессантов на каждую тысячу человек. Согласно таблице, лидером в мире являются США, где на тысячу человек приходится 110 принимающих препараты для лечения и профилактики депрессии.
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