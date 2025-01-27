https://ria.ru/20250127/mask-1995666111.html

Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США

Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США - РИА Новости, 27.01.2025

Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США

Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:17:00+03:00

2025-01-27T11:17:00+03:00

2025-01-27T11:17:00+03:00

сша

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи. "Чрезмерно много прописывают", - написал Маск в X, отреагировав на пост одного из пользователей в соцсети, который задался вопросом, почему антидепрессанты так популярны в США. Свой вопрос пользователь сопроводил таблицей, в которой приведен рейтинг стран по количеству использования депрессантов на каждую тысячу человек. Согласно таблице, лидером в мире являются США, где на тысячу человек приходится 110 принимающих препараты для лечения и профилактики депрессии.

https://ria.ru/20250126/mask-1995589709.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, илон маск, в мире