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Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США - РИА Новости, 27.01.2025
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США
Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:17:00+03:00
2025-01-27T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире тем, что их прием чрезмерно назначают врачи. "Чрезмерно много прописывают", - написал Маск в X, отреагировав на пост одного из пользователей в соцсети, который задался вопросом, почему антидепрессанты так популярны в США. Свой вопрос пользователь сопроводил таблицей, в которой приведен рейтинг стран по количеству использования депрессантов на каждую тысячу человек. Согласно таблице, лидером в мире являются США, где на тысячу человек приходится 110 принимающих препараты для лечения и профилактики депрессии.
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сша, илон маск, в мире
Маск объяснил, почему антидепрессанты так популярны в США
Маск: в США врачи назначают чрезмерно много антидепрессантов