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В России отзовут 364 китайских Tank 500 Blacktrail - РИА Новости, 27.01.2025
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16:23 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/mashina-1995736550.html
В России отзовут 364 китайских Tank 500 Blacktrail
В России отзовут 364 китайских Tank 500 Blacktrail - РИА Новости, 27.01.2025
В России отзовут 364 китайских Tank 500 Blacktrail
ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:23:00+03:00
2025-01-27T16:23:00+03:00
экономика
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке", - говорится в сообщении. В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин. Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "Хавейл Мотор Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. "Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
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экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В России отзовут 364 китайских Tank 500 Blacktrail

"Хавейл Мотор Рус" отзовет 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail

© Хавейл Мотор РусTANK 500 Blacktrail
TANK 500 Blacktrail - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Хавейл Мотор Рус
TANK 500 Blacktrail . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке", - говорится в сообщении.
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В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.
Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "Хавейл Мотор Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.
"Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
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ЭкономикаАвтоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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