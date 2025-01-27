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Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу

Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу - РИА Новости, 27.01.2025

Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу

Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован в связи с проблемами с давлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:14:00+03:00

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культура

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован в связи с проблемами с давлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Художественный руководитель Театра Моссовета действительно госпитализирован в связи с проблемами с давлением. Состояние его оценивается как хорошее. Госпитализировали его на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в театре", - сказал директор театра Алексей Черепнев, слова которого приводит пресс-служба.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евгений марчелли, театр имени моссовета, театр, москва, новости культуры