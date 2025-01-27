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Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу - РИА Новости, 27.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 27.01.2025 (обновлено: 17:15 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/marchelli-1995753370.html
Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу
Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу - РИА Новости, 27.01.2025
Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу
Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован в связи с проблемами с давлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:14:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован в связи с проблемами с давлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Художественный руководитель Театра Моссовета действительно госпитализирован в связи с проблемами с давлением. Состояние его оценивается как хорошее. Госпитализировали его на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в театре", - сказал директор театра Алексей Черепнев, слова которого приводит пресс-служба.
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евгений марчелли, театр имени моссовета, театр, москва, новости культуры
Культура, Евгений Марчелли, Театр имени Моссовета, Театр, Москва, Новости культуры
Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу

Худрука Театра им Моссовета Марчелли госпитализировали из-за проблем с давлением

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгений Марчелли
Евгений Марчелли - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евгений Марчелли. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован в связи с проблемами с давлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«
"Художественный руководитель Театра Моссовета действительно госпитализирован в связи с проблемами с давлением. Состояние его оценивается как хорошее. Госпитализировали его на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в театре", - сказал директор театра Алексей Черепнев, слова которого приводит пресс-служба.
 
КультураЕвгений МарчеллиТеатр имени МоссоветаТеатрМоскваНовости культуры
 
 
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