https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995702863.html

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Александра Лукашенко с "убедительной" победой на выборах президента Белоруссии. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:20:00+03:00

2025-01-27T14:20:00+03:00

2025-01-27T14:20:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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ГРОЗНЫЙ, 27 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Александра Лукашенко с "убедительной" победой на выборах президента Белоруссии. "С большим удовольствием поздравляю Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь! Это значимое событие для всего белорусского народа. Я очень рад, что многолетний опыт, преданность своему народу и эффективность Александра Григорьевича, как руководителя, в очередной раз получили заслуженное признание граждан", - написал Кадыров. Глава региона назвал Лукашенко "единственным достойным кандидатом", обладающим необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны. Он также отметил, что благодаря Лукашенко отношения между Россией и Белоруссией с каждым годом становятся крепче и приобретают все более глубокий и стратегический характер. Кадыров также добавил, что призыв Европарламента заранее не признавать эти выборы является "лучшим доказательством" о единственно верным политическим курсе Лукашенко. "Когда структуры, далекие от реальных интересов белорусского народа, пытаются диктовать свои условия и ставят под сомнение выбор миллионов граждан, это лишь подтверждает, что Беларусь идет правильным путем - путем независимости, суверенитета и стабильности", - написал Кадыров. Накануне в Белоруссии прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, рамзан кадыров, выборы президента белоруссии — 2025