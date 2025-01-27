Рейтинг@Mail.ru
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995702863.html
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Александра Лукашенко с "убедительной" победой на выборах президента Белоруссии. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:20:00+03:00
2025-01-27T14:20:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
рамзан кадыров
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Александра Лукашенко с "убедительной" победой на выборах президента Белоруссии. "С большим удовольствием поздравляю Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь! Это значимое событие для всего белорусского народа. Я очень рад, что многолетний опыт, преданность своему народу и эффективность Александра Григорьевича, как руководителя, в очередной раз получили заслуженное признание граждан", - написал Кадыров. Глава региона назвал Лукашенко "единственным достойным кандидатом", обладающим необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны. Он также отметил, что благодаря Лукашенко отношения между Россией и Белоруссией с каждым годом становятся крепче и приобретают все более глубокий и стратегический характер. Кадыров также добавил, что призыв Европарламента заранее не признавать эти выборы является "лучшим доказательством" о единственно верным политическим курсе Лукашенко. "Когда структуры, далекие от реальных интересов белорусского народа, пытаются диктовать свои условия и ставят под сомнение выбор миллионов граждан, это лишь подтверждает, что Беларусь идет правильным путем - путем независимости, суверенитета и стабильности", - написал Кадыров. Накануне в Белоруссии прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
https://ria.ru/20250127/vybory-1995683559.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, рамзан кадыров, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Рамзан Кадыров, Выборы президента Белоруссии — 2025
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 27 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Александра Лукашенко с "убедительной" победой на выборах президента Белоруссии.
"С большим удовольствием поздравляю Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь! Это значимое событие для всего белорусского народа. Я очень рад, что многолетний опыт, преданность своему народу и эффективность Александра Григорьевича, как руководителя, в очередной раз получили заслуженное признание граждан", - написал Кадыров.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на выборы в Белоруссии
Вчера, 12:38
Глава региона назвал Лукашенко "единственным достойным кандидатом", обладающим необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны. Он также отметил, что благодаря Лукашенко отношения между Россией и Белоруссией с каждым годом становятся крепче и приобретают все более глубокий и стратегический характер. Кадыров также добавил, что призыв Европарламента заранее не признавать эти выборы является "лучшим доказательством" о единственно верным политическим курсе Лукашенко.
"Когда структуры, далекие от реальных интересов белорусского народа, пытаются диктовать свои условия и ставят под сомнение выбор миллионов граждан, это лишь подтверждает, что Беларусь идет правильным путем - путем независимости, суверенитета и стабильности", - написал Кадыров.
Накануне в Белоруссии прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Вчера, 06:55
Инфографика
Предварительные итоги выборов президента в БелоруссииПосмотреть
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоРамзан КадыровВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала