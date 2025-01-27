https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995679421.html
Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле
Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2025
Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле
Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:17:00+03:00
2025-01-27T12:17:00+03:00
2025-01-27T12:28:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_770e02c28231513b709249e9175a7b13.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", — сказал он. В Кремле считают, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы, добавил Песков. Что касается заявлений на Западе о непризнании выборов, то, по словам пресс-секретаря, эта реакция была ожидаемой, но Москва не считает возможным принимать ее во внимание.Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd6009f1b5b647c7d5c40c47a1f1cf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле
Песков: победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной