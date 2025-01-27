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Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле

Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2025

Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле

Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", — сказал он. В Кремле считают, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы, добавил Песков. Что касается заявлений на Западе о непризнании выборов, то, по словам пресс-секретаря, эта реакция была ожидаемой, но Москва не считает возможным принимать ее во внимание.Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.

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белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, выборы президента белоруссии — 2025, в мире