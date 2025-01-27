https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995613035.html

Число белорусов, проголосовавших за Лукашенко, выросло

Число белорусов, проголосовавших за Лукашенко, выросло - РИА Новости, 27.01.2025

Число белорусов, проголосовавших за Лукашенко, выросло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:12:00+03:00

2025-01-27T03:12:00+03:00

2025-01-27T03:12:00+03:00

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК по итогам прошедших 26 января выборов – Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. Для сравнения, на предыдущих выборах, в 2020 году, за Лукашенко проголосовали 80,1% граждан. Жизненный путь Первый президент Белоруссии родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь, рос и учился в соседней деревне Александрия, получил два высших образования, служил в армии. Он прошел все ступени развития управленца и в 33 года возглавил совхоз "Городец" Шкловского района Могилевской области. При Лукашенко в совхозе были внедрены новые формы хозяйствования, предприятие из слабого вышло в передовики. Затем он стал депутатом и в 1994 году выиграл первые президентские выборы. У Лукашенко три сына. Старший, Виктор, - президент Национального олимпийского комитета, средний, Дмитрий, возглавляет Президентский спортивный клуб, младший, Николай, изучает биотехнологии в университете по белорусско-китайской образовательной программе, увлекается хоккеем, иностранными языками, играет на рояле. Мать Лукашенко, Екатерина Трофимовна, работала в колхозе дояркой, он был ее единственным ребенком. Женщина умерла в 2015 году. Об отце Лукашенко в одном из интервью говорил, что видел его всего раз, в памяти осталось, что это "очень-очень высокий человек — где-то за два метра, - подтянутый". Лукашенко в 2020 году рассказал, что состоял в школьной "банде", которая переворачивала скамейки. "Вот, к примеру, перемена, если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку", - вспоминал президент. Он заявил, что даже был поставлен на учет в детскую комнату милиции, что, по словам главы государства, возымело на него эффект. Но больше всего, подчеркивал Лукашенко, его волновала реакция матери. Впрочем, когда РИА Новости в прошлом году посещало малую родину президента, в музее, созданном на базе Александрийской школы, где учился президент Белоруссии, "жареных фактов" о главе государства не припомнили. "Обыкновенный ребенок, любознательный. Он "пахал", помогал дома матери делать все работы, которые делает сельский житель. Также помогал на ферме, где она работала. Как у любого ребенка были и шалости. Это же ребенок, мальчик. Обычный сельский ребенок", - рассказывал экскурсовод Геннадий Сковородкин. По его словам, будущий глава государства был в детстве "трудягой", стремился к знаниям, уважал сельский труд, "гонял в футбол с мальчиками". Сам Лукашенко рассказывал, что во время одного из футбольных матчей, на толком необорудованном поле, получил травму колена, которая впоследствии дала о себе знать и заставила президента "завершить карьеру" футболиста. Впрочем, со спортом и активным образом жизни Лукашенко не попрощался. Теперь Лукашенко больше знают как "хоккеиста" - движения в этом виде спорта более плавные по сравнению с футболом, пояснял выбор спортивного увлечения Лукашенко. Лыжи, беговые и горные, лыжероллеры, теннис, колка дров, косьба – это все увлечения Лукашенко. Лукашенко и сам ярый болельщик - лично поздравляет белорусских спортсменов с каждой победой, инспектирует площадки для проведения соревнований, уделяет внимание развитию в стране инфраструктуры для спорта и активного образа жизни. Работа на земле – еще одна "отдушина" Лукашенко, сформировавшаяся в детстве. У президента есть приусадебное хозяйство, урожай с которого ежегодно направляют в детские дома и дома престарелых. На так называемых "президентских полях" на малой родине президента (на самом деле принадлежат местному сельхозпредприятию) "под контролем" президента белорусские ученые "обкатывают" новые технологии в сфере АПК. По образованию Лукашенко – историк и экономист. Политическая карьера будущего президента началась в 1990 году с избрания в Верховный Совет. К власти Лукашенко пришел в 1994 году на протестной волне, когда экономика Белоруссии переживала не лучшие времена после распада Советского Союза, как последовательный и непримиримый борец с коррупцией. С народом до конца Лукашенко постоянно подчеркивает сложность президентской работы, называя ее не властвованием, а "служением". Он заявлял, что живет, как "белка в колесе", но не знает уже другого образа жизни. Говорил, что вкус власти для него не сладкий, а горький. И вообще, "власть - это не шоколад, чтобы всем нравиться". За рубежом у Лукашенко, который всегда тщательно вникает в вопросы экономики и работы предприятий, сложился образ "крепкого хозяйственника". Сторонники ласково называют его "батькой", а страны Запада в свое время окрестили "последним диктатором Европы". Впрочем, президент на них за это не обижен и часто сам шутит на эту тему. Он не раз признавался, что не держится за президентское кресло "синими пальцами" и готов принять волю белорусского народа, какой бы она ни была. При этом Лукашенко подчеркивал, что не отдаст страну на растерзание, чтобы "над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали". Лукашенко также уверял, что останется с белорусским народом до конца, не убежит из страны даже под угрозой смерти. Искренность этого обещания он продемонстрировал в президентскую кампанию в 2020 году, которую провел под лозунгом "любимую не отдают", имея в виду Белоруссию. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Лукашенко и сам появлялся с оружием в руках у своей резиденции, демонстрируя свою решительность перед оппонентами. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность. В 2021 году в стране была пресечена попытка покушения на Лукашенко и, как говорил осужденный за заговор с целью захвата власти имеющий американское гражданство юрист Юрий Зенкович, "классического военного переворота". Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (признан Минском террористической организацией) из числа выходцев из Белоруссии, воюющих на стороне ВСУ, и 9 боевых отрядов, так называемых "хоругвей", базирующихся в Польше, Литве и Чехии. Угрозы сохранялись и в эту избирательную кампанию. В январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда "миротворческого" контингента Запада. Однако, по заверениям руководителей силового блока республики, уроки из событий 2020 года извлечены, анализ вооруженных конфликтов в мире постоянно идет, так что в Белоруссии готовы реагировать при необходимости на любые вызовы и угрозы. В том числе республика "чувствует плечо" своего ближайшего союзника – России, интеграция с которой заметно углубилась после введения Западом санкций против Минска из-за событий 2020 года и после их расширения из-за поддержки республикой российской СВО на Украине. Стороны подписали договор о взаимных гарантиях безопасности, будут рассматривать агрессию против союзника как против себя, совместно обучают своих военнослужащих и укрепляют региональную группировку войск. Россия по просьбе Минска поставляет новейшее вооружение и даже разместила на белорусской территории тактическое ядерное оружие. Время выбрало нас Валерий Кротиков, работавший водителем в совхозе "Городец", который в свое время возглавлял Лукашенко, рассказывал прошлым летом РИА Новости, что у будущего президента страны было справедливое и человеческое отношение к подчиненным. "Если ты (честно – ред.) работаешь – он все для тебя сделает", - говорил собеседник. Такого же ответственного отношения к своему делу Лукашенко-президент ожидает и от каждого гражданина Белоруссии на своих рабочих местах, подчеркивая, что в этом случае удастся обеспечить стабильность, безопасность и независимость страны. Теме улучшения условий жизни человека Лукашенко уделил много внимания в ходе нынешней президентской гонки. Он подчеркивал, что текущая пятилетка объявлена в стране пятилеткой качества, а значит, ее результатом должен стать переход к новому качеству жизни каждого белоруса. В последнее время Лукашенко, которому в текущем году исполнится 71 год, много говорит о смене поколений в стране, в том числе в управленческой сфере. В Белоруссии закрепили в 2022 году конституционный статус Всебелорусского народного собрания, которое должно стать стабилизирующим фактором в стране в переходный период, период смены поколений, "защитным буфером от возможных опасных процессов, идущих вразрез с интересами государства и общества". "Наша главная задача - не дать разорвать страну и передать ее нашим детям и внукам сильной, устойчивой и независимой", - заявлял Лукашенко в своей предвыборной программе. Лукашенко обращал внимание, что к концу пятилетки свыше половины жителей Белоруссии составит новое поколение – белорусы, рожденные уже в суверенной стране. "Им совсем скоро нужно будет руководить страной. Им мы должны передать независимую, цветущую, мирную Беларусь и обеспечить преемственность в развитии страны. Для этого многое сделано, но и еще немало надо будет сделать", - говорилось в предвыборной программе. Лукашенко призывал перевернуть страницу разногласий, подчеркивая, что в сложных геополитических условиях - не до внутренних игр и разборок. По его словам, всем вместе нужно воспользоваться имеющимися у Белоруссии возможностями, сплоченно и дружно работать, "как единый организм", если белорусы хотят и дальше идти своим путем, который выбрали много лет назад. "Значение воскресенья, 26 января, в том, что мы должны показать всему миру: мы люди разумные, мы умеем делать выводы из прошлых событий и смотрим в будущее - мирное и безопасное. Которое мы должны подарить нашим детям и внукам. Никуда от этого не денемся. Потому что это - страшное всеохватывающее время, которое выбрало нас!" - сказал Лукашенко незадолго до основного дня голосования на президентских выборах во время республиканской акции "Марафон единства".

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html

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https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994806685.html

https://ria.ru/20250122/gaydukevich-1994810395.html

https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995606585.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"За всех!" – Лукашенко о том, за кого проголосовал на выборах президента Лукашенко рассказал журналистам, за кого голосовал на выборах: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!". 2025-01-27T03:12 true PT0M12S

Лукашенко на избирательном участке Лукашенко проголосовал на президентских выборах. 2025-01-27T03:12 true PT1M05S

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Дарья Буймова

в мире, справки, белоруссия, александр лукашенко, виктор, александр вольфович, выборы президента белоруссии — 2025